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Суд в Челябинске 23 августа рассмотрит по существу дело о подмене ребенка в роддоме

Новости Урала
9 августа, 14:28 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК /Корр. ТАСС, Александр Чирков

Истец Зоя Туганова утверждает, что в 1987 году медики роддома в Челябинске перепутали ее ребенка с другой девочкой

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ЧЕЛЯБИНСК, 9 августа. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Центральный районный суд Челябинска 23 августа рассмотрит по существу дело о взыскании с медработников 10 млн рублей в счет компенсации морального вреда женщине, которой 30 лет назад подменили в роддоме дочь. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Наталья Прохорова.

"Сегодня по итогам предварительного заседания по делу Центральный районный суд Челябинска назначил рассмотрение дела по существу на 10:00 (08:00 мск) 23 августа. Процесс открытый, но возможность видеосъемки будет ограничена", - сказала собеседница агентства.

Снимать на видео разрешат оглашение решения суда. По словам Прохоровой, ограничение на видеосъемку вводится из-за того, что на процессе огласят медицинские данные по делу.

Как сообщалось ранее, истец Зоя Туганова утверждает, что в 1987 году родила дочь в роддоме в Челябинске, а медики перепутали ее ребенка с другой девочкой. Она пыталась решить проблему на второй день после родов, но врачи настаивали на том, что ребенок ее. Под влиянием просмотра телепередач о подмененных детях воспитанная ею неродная дочь провела исследование, во время которого была найдена родная дочь истицы - родство подтверждено ДНК- исследованием.

Представитель истца просит суд взыскать с ответчиков - Перинатального центра Челябинской области, областных Минздрава и правительства, Минздрава РФ - 10 млн рублей в счет компенсации морального вреда. Представители Перинатального центра Челябинской области и Минздрава региона исковые требования в ходе предварительного заседания по делу не признали.

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