На Ирбитской ярмарке впервые организуют планетарий и физико-химическое шоу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 августа. /ТАСС/. Мобильный планетарий и физико-химическое шоу впервые организуют на одной из крупнейших в России ярмарок, которая пройдет в уральском городе Ирбите. Об этом в четверг сообщил ТАСС сотрудник кафедры астрономии, геодезии и мониторинга окружающей среды Института естественных наук и математики Уральского федерального университета (УрФУ) Павел Скрипниченко.

"Во время проведения Ирбитской ярмарки популяризаторы естественных наук установят современный мобильный планетарий, где всем желающим покажут научно-популярные фильмы про космос и астрономию. В программе - новые видеоролики про образование звезд, глобальные спутниковые системы, эволюцию галактик, а также авторские фильмы. Планетарий будет действовать в течение всех трех дней ярмарки", - сказал собеседник агентства.

Скрипниченко добавил, что на площадке перед планетарием пройдет физико-химическое шоу, где будут демонстрироваться опыты. "Гостям ярмарки расскажут, как делать science-cream - натуральное мороженое из Ирбитских сливок, технология включает в себя использование жидкого азота. Также посетителям расскажут, как делать газировку в домашних условиях с использованием сухого льда", - уточнил он.

По словам собеседника агентства, команда специалистов выставит для гостей ярмарки небольшой телескоп. "В вечернее время при наличии погодных условий все желающие смогут понаблюдать Луну и подготовиться к собственным наблюдениям за метеорным потоком", - подчеркнул Скрипниченко.

Ранее сообщалось, что XV межрегиональная выставка- ярмарка пройдет в Ирбите с 11 по 13 августа. На Урал приедут мастера из Перми, Твери, Ярославля, Санкт- Петербурга, Москвы, а также из Белоруссии, Монголии, Азербайджана. Одно из новшеств ярмарки в этом году - чайная улица, на которой будут представлены традиции и чайные церемонии народов мира, пройдут дегустации и выставка- ярмарка чая.

В рамках деловой программы ярмарки состоится круглый стол для представителей туристско-информационных центров и туроператоров на тему "Развитие межрегиональных маршрутов". Кроме того, туристам впервые покажут производственную линию Ирбитского мотоциклетного завода - единственного на постсоветском пространстве, выпускающего тяжелые мотоциклы.