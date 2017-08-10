На Ирбитской ярмарке впервые организуют планетарий и физико-химическое шоу

ЦБ ввел временную администрацию в крымский Генбанк и привлек Собинбанк инвесторомЭкономика и бизнес 10 августа, 9:20
"Мумий Тролль" выпустит новый альбом зимой 2017 годаКультура 10 августа, 9:14
"Куньлунь Ред Стар Юниор" может провести домашние матчи МХЛ в Санкт-Петербурге или РигеСпорт 10 августа, 8:59
Турнир по боксу "Шелковый путь" создан российскими и китайскими спортивными функционерамиСпорт 10 августа, 8:42
Космический корабль Dragon отправит на МКС прибор для получения ткани легкогоКосмос 10 августа, 8:14
Жилищные сертификаты погорельцам в Иркутской области выдадут до 1 сентябряСибирь 10 августа, 8:05
Роспотребнадзор призвал посетителей маникюрных салонов быть осмотрительнееОбщество 10 августа, 7:59
Пентагон: Россия имела полное право на выполнение наблюдательного полета над ВашингтономМеждународная панорама 10 августа, 7:37
Солнечно и до 28 градусов тепла будет в столичном регионеМосква 10 августа, 6:58
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 августа. /ТАСС/. Мобильный планетарий и физико-химическое шоу впервые организуют на одной из крупнейших в России ярмарок, которая пройдет в уральском городе Ирбите. Об этом в четверг сообщил ТАСС сотрудник кафедры астрономии, геодезии и мониторинга окружающей среды Института естественных наук и математики Уральского федерального университета (УрФУ) Павел Скрипниченко.
"Во время проведения Ирбитской ярмарки популяризаторы естественных наук установят современный мобильный планетарий, где всем желающим покажут научно-популярные фильмы про космос и астрономию. В программе - новые видеоролики про образование звезд, глобальные спутниковые системы, эволюцию галактик, а также авторские фильмы. Планетарий будет действовать в течение всех трех дней ярмарки", - сказал собеседник агентства.
Скрипниченко добавил, что на площадке перед планетарием пройдет физико-химическое шоу, где будут демонстрироваться опыты. "Гостям ярмарки расскажут, как делать science-cream - натуральное мороженое из Ирбитских сливок, технология включает в себя использование жидкого азота. Также посетителям расскажут, как делать газировку в домашних условиях с использованием сухого льда", - уточнил он.
По словам собеседника агентства, команда специалистов выставит для гостей ярмарки небольшой телескоп. "В вечернее время при наличии погодных условий все желающие смогут понаблюдать Луну и подготовиться к собственным наблюдениям за метеорным потоком", - подчеркнул Скрипниченко.
Ранее сообщалось, что XV межрегиональная выставка- ярмарка пройдет в Ирбите с 11 по 13 августа. На Урал приедут мастера из Перми, Твери, Ярославля, Санкт- Петербурга, Москвы, а также из Белоруссии, Монголии, Азербайджана. Одно из новшеств ярмарки в этом году - чайная улица, на которой будут представлены традиции и чайные церемонии народов мира, пройдут дегустации и выставка- ярмарка чая.
В рамках деловой программы ярмарки состоится круглый стол для представителей туристско-информационных центров и туроператоров на тему "Развитие межрегиональных маршрутов". Кроме того, туристам впервые покажут производственную линию Ирбитского мотоциклетного завода - единственного на постсоветском пространстве, выпускающего тяжелые мотоциклы.