Введенный на Ямале из-за природных пожаров режим ЧС снят

ТАСС, 10 августа. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС), введенный 23 июля из-за природных пожаров на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), отменен. Распоряжение об этом подписал в четверг губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин.

"Сегодня, 10 августа, глава арктического региона подписал распоряжение об отмене режима ЧС в автономном округе. Решение принято на основании заключений и данных окружной комиссии по предотвращению ЧС и результатов полного авиационного обследования территории природных зон всех муниципалитетов Ямала. Все природные пожары ликвидированы, новых возгораний нет", - отметили в пресс-службе главы региона.

Пожарные десантники, которые оперативно были переброшены на Ямал из Архангельска, Карелии, Екатеринбурга, Тюмени, Омска, Хакасии и Якутии, отправлены к местам постоянной дислокации. Всего в тушении природных пожаров было задействовано около 900 спасателей, а также авиация МЧС России.

По данным властей, из-за сильных пожаров 2016 и 2017 гг. принято решение о внедрении новых технологий, связанных с применением малой моторизованной техники. "Мы будем укреплять наземные силы специальной техникой для большей эффективности работ пожарного десанта. Кроме того, планируем обеспечить водосливными устройствами наиболее пожароопасные территории и нашу авиацию. Подготовка пилотов и наличие вертолетного парка в округе позволяют масштабно применять устройства, в том числе на ранних стадиях выявления очагов", - сказал Кобылкин.

В конце июля в ЯНАО был введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров. В регионе более двух недель стояла жаркая погода, температура достигала 30 градусов. На территории региона выгорело более 170 тыс. гектаров.