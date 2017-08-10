Тифлокомментаторы из России, США и Франции станут участниками международной школы на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 августа. /ТАСС/. Тифлокомментаторы [специалисты, которые описывают происходящее для людей с нарушениями зрения] из России, США и Франции станут участниками Третьей международной летней школы, которая пройдет в Свердловской области 29-30 августа. Об этом в четверг сообщили в Департаменте информационной политики региона.

"За два дня работы на площадке школы тифлокомментирования обсудят вопросы, проблемы и перспективы развития данного направления в учреждениях культуры. Своим опытом организации тифлоэкскурсий, тифлокомментирования фильмов и создания музеев при специальных библиотеках поделятся участники из Франции, США, а также регионов России - Москвы, Татарстана, Калужской области, Краснодарского края, Башкортостана, Свердловской области", - сказали в департаменте.

Например, эксперт из Франции Кэтрин Лажуди-Рокуин расскажет о тифлокомментировании в Европе. "В ее презентации использованы анимация и отрывки из немого кино. На примере короткометражных фильмов специалист прокомментирует, как и когда вставлять описания между диалогами актеров. Два коротких видео будут показаны без диалогов с использованием шумов и музыки", - пояснили в департаменте.

На кинопоказе участникам школы представят тифловерсию фильма "Несмотря ни на что", которая основана на автобиографической книге Салии Кахаватте. "Тифловерсию озвучила актриса театра и кино Ирина Безрукова. История, основанная на реальных событиях, рассказывает о талантливом молодом человеке, который больше всего на свете мечтает о стажировке в самом престижном отеле Мюнхена. Ничто, даже внезапное ухудшение зрения, которое он сохраняет в тайне, не сможет встать у него на пути", - добавили в департаменте.

Международная школа тифлокомментаторов пройдет в преддверии Первого Всемирного конгресса людей с ограниченными возможностями здоровья, который состоится в Екатеринбурге 7-10 сентября. Как сообщалось ранее, идея проведения форума была выдвинута и поддержана во время Европейского конгресса в Брюсселе в 2015 году, его основная тема - "Увидеть ценность каждого". В программу форума войдут доклады, мастер-классы, экскурсии, панельные дискуссии и туристические маршруты. Организаторы отмечают, что на конгресс приедут представители 28 стран, зарегистрировано более 700 человек.