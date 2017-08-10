Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.08:
$ 59.93
€ 70.27
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Челябинский тракторный завод стал участником программы льготного лизинга Минпромторга РФ

Новости Урала
10 августа, 15:55 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 10, августа. /ТАСС

Программа задействует финансовые механизмы, благодаря которым конечный приобретатель экономит до 10% стоимости при покупке новой техники

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЧЕЛЯБИНСК, 10 августа. /ТАСС/. Продукция Челябинского тракторного завода прошла аккредитацию для участия в программе льготного лизинга Министерства промышленности и торговли РФ, сообщили в четверг в пресс-службе предприятия.

"Продукция завода прошла аккредитацию для участия в программе льготного лизинга Минпромторга РФ и доступна для потребителя. Программа задействует финансовые механизмы, благодаря которым конечный приобретатель экономит до 10% стоимости при покупке новой дорожно-строительной техники. Такая скидка предоставляется клиентам при уплате авансового платежа по договорам лизинга", - сообщили в пресс-службе.

Челябинский тракторный завод работает с 1933 года. Выпускает тракторы, бульдозеры, трубоукладчики, дизельные двигатели и запчасти к ним. Предприятие входит в "НПК "Уралвагонзавод".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Почему Седьмая симфония Шостаковича получила название "Ленинградская"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Касимов
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
10
День ВДВ без фонтанов: как десантники ходили на субботник и кормили детей попкорном
11
Сборная Московской области стала чемпионом России по пожарно-спасательному спорту
7
Массовое крещение состоялось на реке Чусовой на Урале
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Удальцов не намерен участвовать в протестных акциях с Навальным
2
Для чего можно и нельзя использовать аспирин
3
Три журналиста на два часа вернули Россию на чемпионат мира по легкой атлетике
4
Прокуратура обязала "Аэрофлот" суммировать багаж летящих вместе пассажиров
5
Кадыров заявил, что в Чечне не будут запрещать прокат фильма "Матильда"
6
Петербург отметит 80-летие со дня рождения Анатолия Собчака
7
Счетная палата выявила за I полугодие нарушений на 1,13 трлн рублей
Темы дня
Новости партнеров
Реклама