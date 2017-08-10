Челябинский тракторный завод стал участником программы льготного лизинга Минпромторга РФ

ЧЕЛЯБИНСК, 10 августа. /ТАСС/. Продукция Челябинского тракторного завода прошла аккредитацию для участия в программе льготного лизинга Министерства промышленности и торговли РФ, сообщили в четверг в пресс-службе предприятия.

"Продукция завода прошла аккредитацию для участия в программе льготного лизинга Минпромторга РФ и доступна для потребителя. Программа задействует финансовые механизмы, благодаря которым конечный приобретатель экономит до 10% стоимости при покупке новой дорожно-строительной техники. Такая скидка предоставляется клиентам при уплате авансового платежа по договорам лизинга", - сообщили в пресс-службе.

Челябинский тракторный завод работает с 1933 года. Выпускает тракторы, бульдозеры, трубоукладчики, дизельные двигатели и запчасти к ним. Предприятие входит в "НПК "Уралвагонзавод".