Житель Екатеринбурга взыскал более 200 тыс. рублей за отмененный авиарейс в Тбилиси

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 августа. /ТАСС/. Свердловский областной суд удовлетворил жалобу жителя Екатеринбурга и постановил взыскать с авиакомпании "Уральские авиалинии" более 200 тысяч рублей за отмену рейса Екатеринбург - Тбилиси (Грузия). Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе суда.
"Свердловский областной суд удовлетворил жалобу и постановил взыскать с ОАО "Авиакомпания "Уральские авиалинии" в пользу истца 130,267 тыс. рублей, штраф 66,5 тыс. рублей и оплату услуг представителя 18,5 тыс. руб. Кроме того, авиаперевозчику предстоит заплатить госпошлину - 3179 рублей", - уточнили в пресс-службе.
По данным суда, в феврале 2016 года мужчина приобрел для своей семьи с тремя детьми пять билетов на рейсы Екатеринбург - Тбилиси и обратно на июль, заплатив 103,52 тыс. рублей. "За два дня до вылета на сайте авиакомпании "Уральские авиалинии" он случайно увидел информацию об отмене рейса в Тбилиси, мужчина обратился в представительство компании в аэропорту Кольцово (Екатеринбург) с претензией и просьбой организовать вылет семьи другим рейсом в Тбилиси или Батуми в тот же день, однако ни ответа, ни возврата уплаченной суммы не последовало. Глава семьи был вынужден покупать новые билеты до Тбилиси, но уже через Дубаи, на эти цели у него ушло еще 130 тыс. рублей", - отметили в пресс-службе.
В суде представители авиакомпании пытались доказать, что закупили для данной семьи взамен билеты до Бишкека (Киргизия). "Выслушав мнения сторон и изучив материалы дела, суд пришел к выводу о том, что рейс Екатеринбург - Тбилиси был отменен авиакомпанией без каких-либо правовых оснований, доказательств того, что отмена вылета произошла в целях обеспечения условий безопасности полетов, суду не представлено. Оформление билетов на рейс Екатеринбург - Москва - Бишкек не решило бы проблему, так как по договору пунктом назначения являлся город Тбилиси, а не Бишкек", - пояснили в суде.