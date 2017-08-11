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Уральские ученые разработали новый эффективный метод борьбы с ядовитым борщевиком

Новости Урала
11 августа, 12:28 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 11, августа. /ТАСС

В учебно-опытном хозяйстве Уральского государственного аграрного университета от сорняка удалось полностью избавиться

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 августа. /ТАСС/. Ученые Уральского государственного аграрного университета (УрГАУ) разработали и испытали новый метод борьбы с ядовитым растением борщевиком, который предполагает его выкашивание на ранних стадиях и использование специальных смесей. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе вуза.

"Систему борьбы с борщевиком ученые УрГАУ уже разработали и даже проверили ее эффективность в собственном учебно-опытном хозяйстве, сегодня от опасного сорняка там полностью избавились. Комплекс мер включает в себя выкашивание сорняка на ранних стадиях, использование химических веществ и почвенных смесей. Однако чтобы избавиться от опасного растения по всей области, нужно применять систему борьбы одновременно во всей муниципальных образованиях - тогда через 2-3 года (о борщевике) можно будет забыть", - уточняется в сообщении.

В пресс-службе добавили, что помимо уничтожения растительности борщевик может принести вред здоровью человека. "Эта культура содержит вещества, резко повышающие чувствительность кожи к ультрафиолету, что приводит к ожогам. Если вовремя не спрятать пораженный участок от солнца, может образоваться даже гнойная язва. Чаще всего от борщевика страдают дети, которые принимают его за безобидное растение, срывают его", - уточнили в пресс- службе.

Там также отметили, что для проведения анализа зарослей борщевика на территории региона понадобится один год. "Это необходимо для разработки рекомендаций по борьбе с растением. Для каждой территории они должны быть индивидуальные", - уточнили в вузе.

По словам декана факультета агротехнологий и землеустройства УрГАУ Михаила Карпухина, уже запланирован ряд научно-исследовательских опытов на будущий год. "Надеюсь, наши наработки лягут в основу комплексной программы по борьбе с борщевиком", - отметил он.

Борщевик - гигантское зонтичное растение, высотой до 3,5 метра. Один цветок способен давать до 18 тыс. семян, которые разносятся на большие расстояния и, попадая в землю, сохраняют всхожесть до 8 лет.

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