Роскосмос планирует открыть представительство в Челябинской области до конца 2017 года

Austrian Airlines из-за роста пассажиропотока увеличили число рейсов из КраснодараТранспорт 11 августа, 14:12
"Терпение США и Южной Кореи на исходе": каков будет ответ на возможные действия КНДРМеждународная панорама 11 августа, 14:00
Кадыров стал самым цитируемым в СМИ блогером среди глав регионов в июле 2017 годаОбщество 11 августа, 13:59
Контейнерооборот российских портов за 7 месяцев вырос на 16%, до 2,6 млн TEUТранспорт 11 августа, 13:46
Яйца с фипронилом попали в 15 государств в ЕС и за его пределамиЭкономика и бизнес 11 августа, 13:40
Мамиашвили: сборная России по греко-римской борьбе должна подтвердить свой класс на ЧМСпорт 11 августа, 13:35
ВКС России получат более 120 самолетов и вертолетов в 2017 годуАрмия и ОПК 11 августа, 13:29
Федерация футбола Марокко подала заявку на проведение ЧМ-2026Спорт 11 августа, 13:27
Анкара пока не ответила на запрос посольства РФ по задержанному россиянинуПолитика 11 августа, 13:18
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЧЕЛЯБИНСК, 11 августа. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Роскосмос собирается открыть в Челябинской области свое представительство до конца этого года. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе госкорпорации.
"Для открытия представительства госкорпорации "Роскосмос" в Челябинской области необходимо провести ряд внутрикорпоративных процедур, <...> в случае их завершения планируется открыть представительство до конца текущего года. <...> Основными функциями представительства станет организация взаимодействия между муниципальными образованиями Челябинской области и организациями корпорации, согласование вопросов на уровне правительства Челябинской области, содействие в продвижении гражданской составляющей выпускаемой продукции", - пояснили ТАСС в пресс-службе.
Там добавили, что на предприятиях ракетно-космической промышленности, расположенных на территории Челябинской области, работает более 15 тыс. жителей городов Миасс, Усть-Катав и Златоуст (ОАО "ГРЦ Макеева", ОАО "Златмаш", ОАО "НИИ "Гермес", ОАО "ММЗ", УКВЗ им. С. М. Кирова).
"Эти предприятия обладают высоким техническим потенциалом, современным оборудованием и высококвалифицированными специалистами, оказывают значительное влияние на формирование доходной части бюджетов территорий, создание рабочих мест. Как для госкорпорации "Роскосмос", так и для правительства Челябинской области обеспечение загрузки предприятий, развитие муниципалитетов, формирование социальной и культурной среды, улучшение уровня жизни работников и членов их семей является особой зоной ответственности", - отметили в пресс-службе.
Роскосмос - государственная корпорация, созданная в августе 2015 г. для проведения комплексной реформы ракетно- космической отрасли России. Обеспечивает реализацию госполитики в области космической деятельности и ее нормативно-правовое регулирование, а также размещает заказы на разработку, производство и поставку космической техники и объектов космической инфраструктуры.