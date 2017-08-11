Роскосмос планирует открыть представительство в Челябинской области до конца 2017 года

ЧЕЛЯБИНСК, 11 августа. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Роскосмос собирается открыть в Челябинской области свое представительство до конца этого года. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе госкорпорации.

"Для открытия представительства госкорпорации "Роскосмос" в Челябинской области необходимо провести ряд внутрикорпоративных процедур, <...> в случае их завершения планируется открыть представительство до конца текущего года. <...> Основными функциями представительства станет организация взаимодействия между муниципальными образованиями Челябинской области и организациями корпорации, согласование вопросов на уровне правительства Челябинской области, содействие в продвижении гражданской составляющей выпускаемой продукции", - пояснили ТАСС в пресс-службе.

Там добавили, что на предприятиях ракетно-космической промышленности, расположенных на территории Челябинской области, работает более 15 тыс. жителей городов Миасс, Усть-Катав и Златоуст (ОАО "ГРЦ Макеева", ОАО "Златмаш", ОАО "НИИ "Гермес", ОАО "ММЗ", УКВЗ им. С. М. Кирова).

"Эти предприятия обладают высоким техническим потенциалом, современным оборудованием и высококвалифицированными специалистами, оказывают значительное влияние на формирование доходной части бюджетов территорий, создание рабочих мест. Как для госкорпорации "Роскосмос", так и для правительства Челябинской области обеспечение загрузки предприятий, развитие муниципалитетов, формирование социальной и культурной среды, улучшение уровня жизни работников и членов их семей является особой зоной ответственности", - отметили в пресс-службе.

Роскосмос - государственная корпорация, созданная в августе 2015 г. для проведения комплексной реформы ракетно- космической отрасли России. Обеспечивает реализацию госполитики в области космической деятельности и ее нормативно-правовое регулирование, а также размещает заказы на разработку, производство и поставку космической техники и объектов космической инфраструктуры.