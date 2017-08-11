Более 700 человек с инвалидностью исполнят вальс на инклюзивном балу на Урале

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 августа. /ТАСС/. Вальс, польку, мазурку и полонез исполнят более 700 человек с ограниченными возможностями здоровья со всего мира на инклюзивном балу в Екатеринбурге. Он станет финальным мероприятием первого Всемирного конгресса людей с ограниченными возможностями здоровья, который пройдет в Свердловской области 7-10 сентября, сообщили в пятницу в департаменте информационной политики региона.
"Поскольку в мероприятии будут участвовать около 700 человек и танцев предстоит разучить достаточно много, репетиции начались уже сейчас. Несколько десятков уральских пар уже подготовлены. А для иностранных участников мы записали видеоуроки", - передает департамент слова председателя проектного офиса по подготовке конгресса Алексея Никифорова.
Сам инклюзивный бал будет состоять из двух частей. "Первая часть - традиционная, с обязательным исполнением подготовленных танцев: это полька, вальс, мазурка, полонез. Вторая часть также будет танцевальной, но подразумевает свободное исполнение. Например, то же танго можно танцевать по-разному: для кого-то важнее настроение, для кого-то - ритм", - сказала хореограф инклюзивного бала, руководитель студии инклюзивного танца "Виват" Елена Гнусарева.
Помогать людям с инвалидностью будут волонтеры. Тем не менее многие из них готовятся танцевать самостоятельно, без поддержки добровольцев, сообщили организаторы.
"Изначально участники относятся к балу настороженно, но как только начинают репетировать, у них просто вырастают крылья. И это самое ценное, что дает бал: ощущение праздника, возможность дружеского общения, возможность испытать счастье", - сообщила руководитель организации "Благое дело" и один из организаторов конгресса Вера Симакова.
Первый Всемирный конгресс людей с ограниченными возможностями здоровья пройдет в Екатеринбурге 7-10 сентября. Идея проведения форума была выдвинута и поддержана во время Европейского конгресса в Брюсселе в 2015 году, его основная тема - "Увидеть ценность каждого". В программу форума войдут доклады, мастер-классы, экскурсии, панельные дискуссии и туристические маршруты. Организаторы отмечают, что на конгресс приедут представители 28 стран, зарегистрировано более 700 человек.