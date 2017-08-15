Бильярдную в суде на Ямале переделают в совещательную комнату для присяжных

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ТАСС, 15 августа. Бильярдную, оборудованную в зале заседаний суда города Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), переделают в совещательную комнату для присяжных заседателей. В помещении уже идет реконструкция, сообщили во вторник ТАСС в горсуде.
"Помещение, о котором идет речь, ранее использовалось как комната отдыха. В настоящее время проходит реконструкция управлением Судебного департамента в Ямало-Ненецком автономном округе в рамках реализации Федерального закона "О присяжных заседателях"... Там будет находиться совещательная комната для присяжных заседателей", - сказали в инстанции.
Ранее сообщалось, что Счетная палата выявила ряд нарушений в работе суда Лабытнанги. Установлено, что в зале судебных заседаний площадью 41,1 кв. м оборудована бильярдная. Представления об устранении нарушений направлены в Генпрокуратуру и Следственный комитет РФ.