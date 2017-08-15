Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.08:
$ 59.8
€ 70.66
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Бильярдную в суде на Ямале переделают в совещательную комнату для присяжных

Новости Урала
15 августа, 9:45 UTC+3 ТАСС

Нарушения в работе суда Лабытнанги ранее выявила Счетная палата, представления об их устранении направлены в Генпрокуратуру и Следственный комитет РФ

Поделиться
Материал из 1 страницы
© EPA/MARIO LOPEZ

ТАСС, 15 августа. Бильярдную, оборудованную в зале заседаний суда города Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), переделают в совещательную комнату для присяжных заседателей. В помещении уже идет реконструкция, сообщили во вторник ТАСС в горсуде.

"Помещение, о котором идет речь, ранее использовалось как комната отдыха. В настоящее время проходит реконструкция управлением Судебного департамента в Ямало-Ненецком автономном округе в рамках реализации Федерального закона "О присяжных заседателях"... Там будет находиться совещательная комната для присяжных заседателей", - сказали в инстанции.

Ранее сообщалось, что Счетная палата выявила ряд нарушений в работе суда Лабытнанги. Установлено, что в зале судебных заседаний площадью 41,1 кв. м оборудована бильярдная. Представления об устранении нарушений направлены в Генпрокуратуру и Следственный комитет РФ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
"Время, которое проводишь на целине, очень сильно закаляет": истории бойцов студенческих отрядов
680 лет Троице-Сергиевой лавре. Репортаж из монастырских мастерских в спецпроекте ТАСС "Золотое кольцо"
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
Экскаватор ЭКГ-35
6
"Уралмашзавод" изготовил самый крупный в России экскаватор
10
День ВДВ без фонтанов: как десантники ходили на субботник и кормили детей попкорном
11
Сборная Московской области стала чемпионом России по пожарно-спасательному спорту
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Иран угрожает выйти из ядерного соглашения в случае новых санкций США
2
ФСБ задержала в Крыму агента СБУ за подготовку диверсий
3
СК прекратил уголовное дело в отношении главы метро Петербурга
4
Почему Севастополь — не Кьянти: как винодел пытается создать свою региональную марку
5
ФГР отозвала главного тренера юниорской сборной России с ЧМ за неподобающее поведение
6
Как одна нелепая смерть сломала жизнь композитору Алябьеву
7
Около 150 тыс. человек подписаны на ПФР в социальных сетях
Темы дня
Новости партнеров
Реклама