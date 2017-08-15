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Курганский моногород Далматово получил одобрение на создание ТОР

Новости Урала
15 августа, 10:53 UTC+3 ТАСС

Ожидается, что к 2025 году в Далматове будет дополнительно создано порядка 500 рабочих мест

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ТАСС, 15 августа. Моногород Далматово в Курганской области получил одобрение на создание территории опережающего развития (ТОР). Ожидается, что за счет этого к 2025 году будет дополнительно создано порядка 500 рабочих мест, сообщил во вторник ТАСС первый заместитель директора регионального департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Сергей Горбачев.

"В Курганской области четыре моногорода - Варгаши, Петухово, Катайск и Далматово. Мы подали заявки на создание ТОСЭР в каждом из них, и одна заявка (Далматово - прим. ТАСС) была одобрена. За счет этого к 2025 году там будет создано порядка 500 рабочих мест, будут действовать налоговые льготы, освобождение от федеральной части налога на прибыль. Главная льгота - это снижение единого социального налога с 30% до 7,6%, это серьезное снижение нагрузки на фонд оплаты труда и возможность иметь определенное преимущество в госзакупках", - сказал Горбачев.

Он добавил, что градообразующим предприятием Далматово является "Завод Старт" с объемом выручки порядка 1,2 млрд рублей.

В Далматовском районе ведется добыча урана. "Однако месторождение иссякает, добыча закончится через несколько лет, поэтому мы озадачились тем, чтобы создать там дополнительные рабочие места. Порядка 300-400 человек традиционно работают в этой отрасли, и хотелось бы, чтобы оттока населения не было", - отметил Горбачев.

По его словам, в районе будет налажена добыча скандия (предприятие "Далур", входит в контур управления уранового холдинга "АРМЗ", горнорудный дивизион госкорпорации "Росатом"). "Уже сейчас там разработана опытная установка, мы получили грант. Кроме того, в процессе подачи заявки на создание ТОСЭР появился проект создания вертикальных теплиц, проекты добычи торфа. Инвесторы как региональные, так и иногородние, есть иностранные", - добавил Горбачев.

АО "Далур" расположено в Далматовском районе Курганской области. Предприятие ведет промышленную эксплуатацию и разработку месторождений, относящихся к Зауральскому ураново-рудному району (Далматовское, Хохловское и Добровольное).

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