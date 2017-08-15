Суд 17 августа рассмотрит апелляцию по делу о гибели людей на нефтезаводе в Югре

ТАСС, 15 августа. Суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в четверг, 17 августа, рассмотрит апелляцию по делу о гибели 11 человек при взрыве на Приобском нефтяном месторождении в 2012 году. Об этом во вторник сообщили в ведомстве.

"17 августа 2017 года суд ХМАО-Югры рассмотрит в апелляционном порядке уголовное дело в отношении гендиректора предприятия "Инвест Ойл" (компания, на предприятии которой произошел взрыв - прим. ТАСС) Алексея Карташова, начальника участка Юрия Трубалко и технического директора Романа Толдиева", - говорится в сообщении суда. Карташов, Трубалко и Толдиев были осуждены Ханты-Мансийским районным судом 10 мая 2017 года к условным срокам наказания, и в отношении них применен акт амнистии. Тем самым Карташов, Толдиев и Трубалко были освобождены от отбывания уголовного наказания. Также приговором суда в пользу потерпевших взыскана компенсация морального вреда, сообщают в суде.

Мужчины признаны виновными по статье УК РФ "Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, если это могло повлечь смерть человека, повлекло причинение крупного ущерба, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" (ст. 217 ч.3).

"Стороны обжалуют приговор. Потерпевшие просят увеличить размер компенсации морального вреда, осужденные и их адвокаты просят оправдать главных фигурантов дела. <...> Гособвинитель просит отменить условное наказание и назначить им реальное лишение свободы", - сообщили в суде.

Взрыв и пожар в производственном цехе по переработке нефтяного шлама компании "Инвест-Ойл" произошли 29 сентября 2012 года. По версии следствия, причиной ЧП стала утечка газа. В результате происшествия погибли 11 человек, шесть получили травмы. "НК Роснефть" был причинен ущерб более чем на 24 млн рублей.