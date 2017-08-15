Двум потенциальным резидентам ОЭЗ на Урале одобрили инвестпроекты почти на 11 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 августа. /ТАСС/. Компании "СТОД-Урал" и "Русмед" получили одобрение экспертного совета особой экономической зоны "Титановая долина" (ОЭЗ, Свердловская область) по проектам с объемом инвестиций почти на 11 млрд рублей. Обе компании получат статус резидентов ОЭЗ в Свердловской области уже в сентябре 2017 года, сообщили во вторник в пресс-службе ОЭЗ.

"Экспертный совет ОЭЗ "Титановая долина" одобрил проекты двух потенциальных резидентов особо экономической зоны с заявленным объемом инвестиций почти на 11 млрд рублей. В установленный срок "СТОД-Урал" и "Русмед" получат свидетельства, подтверждающие статус резидента. Таким образом, в сентябре у "Титановой долины" станет 14 резидентов", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, "СТОД-Урал" на 100% принадлежит компании "Современные технологии обработки древесины" - крупнейшего в России производителя клееного бруса и OSB-плит. "В июле на международной промышленной выставке "ИННОПРОМ-2017" с этим деревообработчиком "Титановая долина" подписала соглашении о намерении, анонсировав самую крупную сделку в своей истории. "СТОД" инвестирует в проект 10,6 млрд рублей", - отметили там.

Компания "Русмед" заявила об инвестировании еще почти 178 млн рублей. "Компания намерена построить в "Титановой долине" завод одноразовых медицинских трехкомпонентных шприцев мощностью до 72 млн в год. Сегодня необеспеченный спрос на эту отечественную продукцию достиг 550 млн в год. Благодаря производству резидента будет создано 52 рабочих места", - уточнили в пресс-службе.

Там также добавили, что до конца 2017 года количество резидентов может увеличиться до 17-ти. "О намерении локализоваться в свердловской ОЭЗ экспертному совету заявили еще 3 компании: российское представительство международной промышленной инжиниринговой группы "ФИВ Восток", производитель кресел для пассажирского транспорта ГК "Сибеко" и производитель блочных электроподстанций "Модуль", - говорится в сообщении.

О "Титановой долине"

ОЭЗ "Титановая долина" - одна из девяти ОЭЗ промышленно-производственного типа в России. Приоритетные отрасли - производство изделий из титана, производство компонентов и оборудования для металлургии, нефтегазового машиностроения, космической и авиаотрасли, производство стройматериалов. Создана в декабре 2010 года.

В настоящее время у ОЭЗ "Титановая долина" 12 резидентов: ЗАО "Микромет", ООО "ВСМПО-Новые технологии", ООО "Инферком-Урал", ООО "Прайксайр Титановая долина" (PRAXAIR), ООО "Уральский оптический завод", ООО "Синерсис", ООО "АС-Пром", ООО "Стройдизель-Композит", ООО "Зибус", ООО "Инструментальное производство", ООО "НордБазальт" и Ural Boeing Manufacturing.