Три человека пострадали в результате взрыва газа на предприятии "СГ-Транс" в Тобольске

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ТАСС, 17 августа. Взрыв произошел в четверг на территории предприятия железнодорожного оператора "СГ- Транс" в Тобольске (Тюменская область), пострадали три человека, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.
"Сегодня ночью поступило сообщение о взрыве в главном корпусе Р-1-1 Тобольского филиала по транспорту газа "СГ- Транс". Подразделения пожарно-спасательного гарнизона немедленно выехали по повышенному рангу. В результате взрыва пострадало трое рабочих, которых спасатели передали бригадам скорой помощи", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что цех, где произошел взрыв, предназначен для профилактического ремонта. "В процессе ремонтных работ железнодорожной цистерны произошел взрыв паровоздушной смеси сжиженного газа без последующего горения. В результате взрыва частично обрушены легкие конструкции здания", - уточнили там.
Также там отметили, что основной задачей прибывших подразделений МЧС стало охлаждение цистерн, находившихся в цехе, с последующей эвакуацией маневровым тепловозом. "В настоящее время на месте работают сотрудники правоохранительных органов и Следственного комитета", - добавили в пресс-службе.
По данным МЧС, в ноябре 2014 года в этом же корпусе предприятия произошел взрыв, который привел к жертвам.
Трое пострадавших в результате взрыва находятся в реанимации. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе областного департамента здравоохранения.
"В 04:00 утра по местному времени (02:00 мск) в больницу доставили трех человек с ожогами после ЧП. Площадь ожогов у всех порядка 60-70%. Все трое находятся в реанимации, им оказана необходимая помощь и проведены обследования", - сказала собеседница агентства.
Она добавила, что пострадавшие осмотрены врачами. "В ближайшее время будет решен вопрос о доставке пациентов в Тюмень", - уточнили в департаменте.
"СГ-транс" оказывает услуги по перевозке сжиженных газов, нефтепродуктов и сырой нефти, нефтехимическихгрузов в цистернах и танк-контейнерах.