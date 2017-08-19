В Екатеринбурге откроют музей одного дня, посвященный тайнам городского пруда

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 августа, /ТАСС/. Музей городского пруда под открытым небом откроется на один день в субботу в Екатеринбурге, который отмечает День города - 294-ю годовщину со дня основания. В экспозицию импровизированного музея вошли экспонаты, которые веками пролежали на дне водоема, сообщил корреспонденту ТАСС урбанист и организатор выставки Дмитрий Москвин.

Городской пруд осушили в июле этого года в связи с ремонтом Макаровского моста. После спуска воды были найдены десятки экспонатов, рассказывающие об истории и быте жителей Екатеринбурга. В то же время осушение пруда развенчало городскую легенду о "Ваньке голом" - памятнике пролетариату в виде обнаженного мужчины, который якобы затопили в акватории пруда в 1920-е годы.

"Среди экспонатов, найденных на дне пруда, который осушили строители, вещи XIX века. Это, в частности, кусочек изгороди от набережной, которая находилась у дома горного начальника (ныне Свердловская областная больница №2 - прим. ТАСС), колесо, скорее всего, от печатного станка, монеты. На выставке также будут представлены предметы ранне - советского периода", - рассказал Москвин.

Он добавил, что экспозиция будет работать только в День города около Свердловской областной больницы №2. Импровизированный музей расположится на дне осушенного пруда.

День рождения Екатеринбурга

Кроме открытия Музея городского пруда в Екатеринбурге в День города состоится ежегодная "Городская свадьба", на которой 40 молодоженов поборются за новую квартиру. В центре города пройдут выставки кошек и ретроавтомобилей, а также гастрономический фестиваль " la carte", где будет представлена кухня различных стран.

В День города в Екатеринбурге ожидается и насыщенная спортивная программа. Так, на акватории Верх-Исетского пруда пройдут соревнования на кубок России по водно-моторным видам спорта. Также на пруду состоится парусная регата по матчевым гонкам "Кубок Екатеринбурга - 2017".

Завершатся праздничные мероприятия в историческом сквере Екатеринбурга, где выступят российские исполнители Стас Пьеха, Сати Казанова. На октябрьской площади вечером пройдет шоу "Голоса Екатеринбурга" с участием ведущего Дмитрия Нагиева, певцов Валерия Меладзе, Полины Гагариной и Александра Пантыкина.

На площади 1905 года в рамках "Ural Music Night: избранное и неизданное" выступят представители русского рока - группы "Чайф", "Курара", а также уральский оркестр "В-А-С-Н" и другие. Кульминацией праздника станет салют, который прогремит в вечернем небе Екатеринбурга 20:30 мск (22:30 местного времени).

Екатеринбург был основан в 1723 году. Официально датой рождения города является 18 ноября, однако празднуется День города летом. С 1924 по 1991 год Екатеринбург назывался Свердловском. В годы Великой Отечественной войны Екатеринбург был одним из основных индустриальных центров России.

Екатеринбург является четвертым городом в РФ по численности населения - в нем проживает более 1,5 млн жителей.