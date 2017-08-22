НПП "Старт" увеличило выручку на 46% в первом полугодии 2017 года

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 августа. /ТАСС/. Научно-производственное предприятие (НПП) "Старт" имени А. И. Яскина (входит в холдинг "Технодинамика" госкорпорации "Ростех") увеличило выручку в первом полугодии 2017 года на 46%. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе предприятия.
"НПП "Старт" им. Яскина подвело итоги работы за первое полугодие 2017 года. Выручка предприятия выросла более чем на 46% и составила более 1,8 млрд рублей против более 1,2 млрд рублей в аналогичном периоде 2016 года, чистая прибыль предприятия также увеличилась и составила 100,5 млн рублей против убытка в 20,33 млн рублей за аналогичный период 2016 года", - уточнили в пресс-службе.
По данным компании, увеличение выручки и чистой прибыли связано с поставками продукции по гособоронзаказу. В 2017 году "Старт" планирует увеличить объем реализации продукции до 6,5 млрд рублей, а чистую прибыль - до 809,7 млн рублей. Большая часть поступлений будет обеспечена за счет выполнения государственного оборонного заказа.
В пресс-службе отметили, что НПП успешно реализует инвестиционные проекты в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) на период 2011-2020 гг. На реализацию инвестпроекта в рамках ФЦП, включающего возведение объектов капитального строительства, реконструкцию и модернизацию существующих производственных мощностей, с 2012 по 2017 годы предприятию выделено порядка 1,13 млрд рублей. Из них 918,7 млн рублей - средства федерального бюджета, остальное - средства организации. В рамках собственных инвестиционных проектов предприятие ведет проекты по усовершенствованию испытательной базы, обновлению станочного парка и модернизации производственной инфраструктуры.
НПП "Старт" - одно из ведущих российских предприятий, занимающихся разработкой стартовых машин и механизмов для зенитных ракетных комплексов, корабельных и авиационных пусковых установок, комплексов наземного обслуживания ракетных систем. За время своего существования "Старт" разработал и передал в серийное производство более 320 образцов вооружения.