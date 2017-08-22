Карантин по энтеровирусной инфекции объявлен в детском лагере на Урале

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ЧЕЛЯБИНСК, 22 августа. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Карантин по энтеровирусной инфекции введен в детском оздоровительном лагере Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД) "Аленушка" в Челябинской области. Ограничена возможность посещать детей, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе ЮУЖД.
"В связи с тем, что в Челябинской области отмечается рост заболеваемости энтеровирусной инфекцией, и в связи с заболеванием одного ребенка вирусной инфекцией в ДОЛ "Аленушка" введен карантин до конца четвертой смены (29 августа 2017 года - прим. ТАСС). Карантин выражается в том, что ограничена возможность посещения детей", - сказали в пресс-службе. Там добавили, что сейчас лагере находятся 267 детей.
Ранее в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора сообщили, что за семь месяцев 2017 года в Челябинской области зарегистрировано 42 случая энтеровирусной инфекции, в том числе 25 случаев энтеровирусного менингита и 17 случаев энтеровирусного фарингита. В сравнении с аналогичным периодом 2016 года отмечен рост заболеваемости в 1,7 раза.
По данным Роспотребнадзора, чтобы предупредить дальнейшее распространение инфекции, детские учреждения региона усилили дезинфекцию, проветривание, а также контроль над детьми. Руководителям водоканалов предложено усилить контроль за качеством питьевой воды. Население просят соблюдать правила личной гигиены.
Энтеровирусная инфекция - это группа острых инфекционных болезней, вызываемых кишечными вирусами (энтеровирусами). Характеризуется лихорадкой и полиморфизмом клинических симптомов.