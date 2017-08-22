Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.08:
$ 59.04
€ 69.59
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Карантин по энтеровирусной инфекции объявлен в детском лагере на Урале

Новости Урала
22 августа, 13:38 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК /Корр. ТАСС, Александр Чирков

Сейчас в лагере "Аленушка" в Челябинской области находятся 267 детей

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЧЕЛЯБИНСК, 22 августа. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Карантин по энтеровирусной инфекции введен в детском оздоровительном лагере Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД) "Аленушка" в Челябинской области. Ограничена возможность посещать детей, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе ЮУЖД.

"В связи с тем, что в Челябинской области отмечается рост заболеваемости энтеровирусной инфекцией, и в связи с заболеванием одного ребенка вирусной инфекцией в ДОЛ "Аленушка" введен карантин до конца четвертой смены (29 августа 2017 года - прим. ТАСС). Карантин выражается в том, что ограничена возможность посещения детей", - сказали в пресс-службе. Там добавили, что сейчас лагере находятся 267 детей.

Ранее в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора сообщили, что за семь месяцев 2017 года в Челябинской области зарегистрировано 42 случая энтеровирусной инфекции, в том числе 25 случаев энтеровирусного менингита и 17 случаев энтеровирусного фарингита. В сравнении с аналогичным периодом 2016 года отмечен рост заболеваемости в 1,7 раза.

По данным Роспотребнадзора, чтобы предупредить дальнейшее распространение инфекции, детские учреждения региона усилили дезинфекцию, проветривание, а также контроль над детьми. Руководителям водоканалов предложено усилить контроль за качеством питьевой воды. Население просят соблюдать правила личной гигиены.

Энтеровирусная инфекция - это группа острых инфекционных болезней, вызываемых кишечными вирусами (энтеровирусами). Характеризуется лихорадкой и полиморфизмом клинических симптомов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
"Тигр"-трансформер
Что означают цвета триколора и где его впервые подняли
15 главных фото недели: теракт в Барселоне, молнии в Москве, вулканы на Камчатке
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
Обломки Ли-2 времен ВОВ
10
Поисковики обнаружили на Урале обломки транспортника Ли-2 времен ВОВ
Заготовка топора в слое позднего мезолита
4
Археологи обнаружили на Урале наконечники стрел и кинжалы, которым более 6 тыс. лет
Игроки "Урала" Эрик Бикфалви и ЦСКА Алексей Березуцкий (справа налево) в матче чемпионата России по футболу между командами "Урал" (Екатеринбург) и ЦСКА (Москва)
18
"Урал" сыграл вничью с ЦСКА, продлив беспроигрышную серию в РФПЛ до семи матчей
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Почему задержали директора "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова
2
В МЧС назвали вероятную причину пожара в Ростове-на-Дону
3
США отправили на Украину первую партию угля
4
Ляшко потребовал от властей Украины отменить контракт на закупку в США газового угля
5
Бой Зиновия Колобанова: историки спорят о звезде Героя для лейтенанта, подбившего 22 танка
6
Полина Диброва победила в конкурсе "Миссис Россия 2017"
7
Пожар в Ростове-на-Дону. Хроника событий
Темы дня
Новости партнеров
Реклама