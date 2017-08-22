Екатеринбургский театр оперы и балета представит свои спектакли на фестивале в Бангкоке

Пять пар из России выступят в Аргентине в финале ЧМ в категории "сценическое танго"

Пять пар из России выступят в Аргентине в финале ЧМ в категории "сценическое танго" 21 августа, 1:02

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 августа. /ТАСС/. Балетные спектакли Екатеринбургского театра оперы и балета будут представлены в рамках ХIХ Международного фестиваля танца и музыки в Тайланде, который пройдет в Бангкоке с 11 сентября по 19 октября. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе театра.

"В 2017 году исполняется 120 лет установлению дипломатических отношений между Россией и Тайландом. Инициатор и главный организатор фестиваля Джаспал Сингх Уберой, большой знаток и поклонник русской культуры, решил доверить открытие нынешнего фестиваля нашему театральному коллективу, выбрав два спектакля - "Катя и принц Сиама" и "Золушка". Спектакль "Катя и принц Сиама" создавался нашим театром шесть лет назад именно по заказу фестиваля, и вот долгожданным планам настало время осуществиться", - передает пресс-служба слова директора театра Андрея Шишкина.

Балетная труппа выступит на фестивале впервые и покажет спектакли в сопровождении оркестра Башкирского театра оперы и балета под управлением главного приглашенного дирижера Екатеринбургского театра Михаила Грановского (Москва).

Международный фестиваль танца и музыки в Тайланде проходит под патронажем королевской семьи и по традиции длится два месяца. В этом году участие в нем примут артисты и музыканты из России, Китая, Германии, Испании, Франции, Швейцарии. Закрывать его будет компания "Штутгарт балет" версией "Ромео и Джульетты" хореографа Джона Кранко.

В разные годы на форуме побывали все ведущие российские театральные коллективы, включая Большой и Мариинский театры. Екатеринбургский театр представит свои спектакли в пятый раз: первые гастроли прошли в 2007 году, последние - в 2011 году, тогда театр показал свои версии классических опер "Травиата", "Тоска", "Мадам Баттерфлай", а также концертную программу. В 2008 году уральский театр принял участие в торжествах по случаю 80-летия короля Тайланда Рамы IX, екатеринбургские музыканты выступили тогда совместно с балетом Мариинского театра.

Екатеринбургский театр оперы и балета (до 1931 года - Новый городской театр) открыл свой дебютный сезон в 1912 году оперой Михаила Глинки "Жизнь за царя". Первый балетный спектакль ("Волшебная флейта" Риккардо Дриго) датирован 1914 годом. В современном репертуаре театра почти четыре десятка произведений. Спектакли Екатеринбургского театра оперы и балета становятся номинантами премии "Золотая маска" с 2010 года, в коллекции театра 13 "Золотых масок".