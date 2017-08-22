Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.08:
$ 59.04
€ 69.59
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Екатеринбургский театр оперы и балета представит свои спектакли на фестивале в Бангкоке

Новости Урала
22 августа, 14:43 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 22, августа. /ТАСС

В этом году участие в театральном форуме примут участие артисты и музыканты из России, Китая, Германии, Испании, Франции, Швейцарии

Поделиться
Материал из 1 страницы
Реклама
Пропустить рекламу
{{$root.cfg.modules.slider.galleryTable_4498256.stepNow *12 +1}} - 3 из {{$root.cfg.modules.slider.gallery_4498256.sliderLength-1}}
Сцена из спектакля "Катя и принц Сиама" Екатеринбургского театра оперы и балета
Сцена из спектакля "Катя и принц Сиама" Екатеринбургского театра оперы и балета
Сцена из спектакля "Катя и принц Сиама" Екатеринбургского театра оперы и балета
© Пресс-служба Екатеринбургского театра оперы и балета
© Пресс-служба Екатеринбургского театра оперы и балета
© Пресс-служба Екатеринбургского театра оперы и балета
Выбор редакции
Более 800 млн руб. направили в модернизацию тюменского завода по выпуску буровых установок 22 августа, 14:23
Центр города в огне: в Ростове-на-Дону тушат крупный пожар 21 августа, 18:27
Пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова, мэр столицы Сергей Собянин и заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Мэр Москвы: улица Сретенка получила второе рождение 21 августа, 13:26
Обломки Ли-2 времен ВОВ
Поисковики обнаружили на Урале обломки транспортника Ли-2 времен ВОВ 21 августа, 12:28
Заготовка топора в слое позднего мезолита
Археологи обнаружили на Урале наконечники стрел и кинжалы, которым более 6 тыс. лет 21 августа, 10:32
Максим Герасимов и Мария Васильева
Пять пар из России выступят в Аргентине в финале ЧМ в категории "сценическое танго" 21 августа, 1:02
1
...
{{item.num+1}}
...
{{$root.cfg.modules.slider['gallery_4498256'].sliderLength - 1}}
{{$root.cfg.modules.slider['gallery_4498256'].sliderLength - 1}}
+
Сцена из спектакля "Катя и принц Сиама" Екатеринбургского театра оперы и балета
© Пресс-служба Екатеринбургского театра оперы и балета
© Пресс-служба Екатеринбургского театра оперы и балета
© Пресс-служба Екатеринбургского театра оперы и балета

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 августа. /ТАСС/. Балетные спектакли Екатеринбургского театра оперы и балета будут представлены в рамках ХIХ Международного фестиваля танца и музыки в Тайланде, который пройдет в Бангкоке с 11 сентября по 19 октября. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе театра.

"В 2017 году исполняется 120 лет установлению дипломатических отношений между Россией и Тайландом. Инициатор и главный организатор фестиваля Джаспал Сингх Уберой, большой знаток и поклонник русской культуры, решил доверить открытие нынешнего фестиваля нашему театральному коллективу, выбрав два спектакля - "Катя и принц Сиама" и "Золушка". Спектакль "Катя и принц Сиама" создавался нашим театром шесть лет назад именно по заказу фестиваля, и вот долгожданным планам настало время осуществиться", - передает пресс-служба слова директора театра Андрея Шишкина.

Балетная труппа выступит на фестивале впервые и покажет спектакли в сопровождении оркестра Башкирского театра оперы и балета под управлением главного приглашенного дирижера Екатеринбургского театра Михаила Грановского (Москва).

Международный фестиваль танца и музыки в Тайланде проходит под патронажем королевской семьи и по традиции длится два месяца. В этом году участие в нем примут артисты и музыканты из России, Китая, Германии, Испании, Франции, Швейцарии. Закрывать его будет компания "Штутгарт балет" версией "Ромео и Джульетты" хореографа Джона Кранко.

В разные годы на форуме побывали все ведущие российские театральные коллективы, включая Большой и Мариинский театры. Екатеринбургский театр представит свои спектакли в пятый раз: первые гастроли прошли в 2007 году, последние - в 2011 году, тогда театр показал свои версии классических опер "Травиата", "Тоска", "Мадам Баттерфлай", а также концертную программу. В 2008 году уральский театр принял участие в торжествах по случаю 80-летия короля Тайланда Рамы IX, екатеринбургские музыканты выступили тогда совместно с балетом Мариинского театра.

Екатеринбургский театр оперы и балета (до 1931 года - Новый городской театр) открыл свой дебютный сезон в 1912 году оперой Михаила Глинки "Жизнь за царя". Первый балетный спектакль ("Волшебная флейта" Риккардо Дриго) датирован 1914 годом. В современном репертуаре театра почти четыре десятка произведений. Спектакли Екатеринбургского театра оперы и балета становятся номинантами премии "Золотая маска" с 2010 года, в коллекции театра 13 "Золотых масок".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
"Тигр"-трансформер
Что означают цвета триколора и где его впервые подняли
15 главных фото недели: теракт в Барселоне, молнии в Москве, вулканы на Камчатке
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
Сцена из спектакля "Катя и принц Сиама" Екатеринбургского театра оперы и балета
3
Екатеринбургский театр оперы и балета представит свои спектакли на фестивале в Бангкоке
10
Более 800 млн руб. направили в модернизацию тюменского завода по выпуску буровых установок
Обломки Ли-2 времен ВОВ
10
Поисковики обнаружили на Урале обломки транспортника Ли-2 времен ВОВ
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В МЧС назвали вероятную причину пожара в Ростове-на-Дону
2
США отправили на Украину первую партию угля
3
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
4
Ляшко потребовал от властей Украины отменить контракт на закупку в США газового угля
5
Бой Зиновия Колобанова: историки спорят о звезде Героя для лейтенанта, подбившего 22 танка
6
Источник: Серебренников не признает вину в организации хищения 68 млн рублей
7
Лукашенко поручил конструкторам создать суперкомбайн
Темы дня
Новости партнеров
Реклама