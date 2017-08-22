СК возбудил дело из-за не переселения жителей нескольких аварийных домов на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 августа. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по сообщениям средств массовой информации о нарушении жилищных прав граждан, которые проживают в аварийных домах в поселке Верхняя Синячиха Свердловской области. В том числе в ветхом жилье остается 92-летний ветеран труда, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

"Следственным отделом по городу Алапаевск СК России по Свердловской области по сообщению СМИ о нарушениях жилищных прав граждан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Халатность", - сообщили там.

По данным ведомства, уголовное дело возбуждено с учетом сведений СМИ о том, что в поселке Верхняя Синячиха Алапаевского района местные жители, в том числе 92-летний ветеран труда, проживают в нескольких домах, официально признанных аварийным жильем, однако до настоящего времени эти граждане не переселены.

"В рамках возбужденного уголовного дела следствием СКР выясняются все обстоятельства возникшей ситуации, в частности устанавливается насколько полно и своевременно должностными лицами администрации муниципального образования Алапаевское были приняты меры по решению вопроса о переселении граждан из аварийного жилья. Для этого изучается интересующая следствие документация, допрашиваются жильцы и соответствующие должностные лица", - сообщили там.