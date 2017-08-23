Суд постановил взыскать с Минфина РФ 1 млн руб. в пользу челябинки за подмену ребенка

ЧЕЛЯБИНСК, 23 августа. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Центральный районный суд Челябинска в среду частично удовлетворил иск жительницы города о взыскании с государства компенсации морального вреда за подмену ребенка в челябинском роддоме 30 лет назад. Минфин РФ должен заплатить в пользу истицы 1 млн рублей (истцы требовали 10 млн рублей), передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"23 августа Центральный районный суд Челябинска решил исковое заявление Тугановой удовлетворить частично. Взыскать компенсацию морального вреда в пользу истца с Минфина РФ в размере 1 млн рублей", - сказала судья.

Истец (жительница Челябинска Зоя Туганова - прим. ТАСС) и ее представитель в суде требовали взыскать с ответчиков - Перинатального центра Челябинской области, Минздрава РФ и Минфина РФ, областных Минздрава и правительства - 10 млн рублей в счет компенсации морального вреда за подмену ребенка, которая произошла в Челябинске в Областной акушерской гинекологической больнице в 1987 году.

"Вина медиков доказана, я перенесла много страданий. Я как узнала о подмене детей, для меня весь мир остановился: ведь после подмены моя родная дочь из семьи Тулегеновой попала в детдом, и теперь даже таблицы умножения не знает", - сказала Туганова.

Прения сторон

Во время судебного заседания судья сообщила, что представитель ответчика - Минфина РФ - в суд не явился (как и представитель другого ответчика - Минздрава РФ), но прислал письменные объяснения, что министерство не является надлежащим ответчиком по делу, а требования Тугановой не основаны на законе.

Представитель Областного перинатального центра в суде утверждал, что Областной перинатальный центр преемником Областной акушерской гинекологической больницы не является. Учреждение несет ответственность только за своих сотрудников. Кроме того, по словам ответчика, не доказан факт подмены ребенка персоналом больницы. А первоначально заявленная сумма компенсации в 10 млн рублей не обоснована.

Представитель Минздрава Челябинской области суду сообщил, что в 1987 году законодательством компенсация морального вреда не была установлена.

Представитель областного правительства в суде отметила, что требования привлечь в качестве ответчика областное правительство не обоснованы.

Подробности дела

Истец Зоя Туганова и ее законный представитель утверждают, что в 1987 году в Областной акушерской гинекологической больнице, расположенной в Челябинске, Туганова родила дочь, а медики перепутали ее ребенка с другой девочкой. Она пыталась решить проблему на второй день после родов, но врачи настаивали на том, что ребенок ее. Под влиянием просмотра телепередач о подмененных детях воспитанная ею неродная дочь провела исследование, во время которого была найдена родная дочь истицы - родство подтверждено ДНК-исследованием.

После этого Туганова находится в постоянном стрессе, испытывает физические и моральные страдания, осознавая тот факт, что ее родная дочь из-за произошедшей подмены не получила должного образования и воспитания, приобрела инвалидность. Дело в том, что семья, в которую попал ребенок Тугановой, в 90-е годы распалась - дочку отдали в детский дом.