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Уральские студенты будут создавать косметику на натуральном сырье из Крыма

Новости Урала
23 августа, 13:56 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 23, августа. /ТАСС

Совместная работа начнется в новом учебном году в рамках магистерских диссертаций

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Студенты Уральского федерального университета (УрФУ) договорились о сотрудничестве с эфиромасличным совхоз-заводом в Алуште по разработке косметических средств на натуральной основе. Об этом сообщили в среду в пресс-службе вуза.

"Во время практики студентов-химиков в Алуште был подписан договор о сотрудничестве УрФУ и алуштинского совхоз-завода. После практики студенты и преподаватели кафедры органической и биомолекулярной химии УрФУ займутся исследованиями и разработкой новых косметических средств вместе с сотрудниками завода", - говорится в сообщении.

По словам доцента кафедры химико-технологического института УрФУ Ольги Шабуниной, совместная работа начнется в новом учебном году в рамках магистерских диссертаций. "Для экспертизы, анализа гидролатов (душистых вод) и эфирных масел, которые также получаются в технологическом процессе, мы задействуем оборудование нашего института", - отметила Шабунина.

Также она добавила, что главная задача специалистов - исследовать состав эфирных масел и помочь в разработке новых косметических средств. "Точный перечень пока находится в проработке. Но речь идет о широком спектре средств с использованием натурального растительного сырья Крыма. У совхоз-завода огромные угодья, они сами выращивают растения в предгорьях Крыма", - сказала Шабунина.

Алуштинский эфиромасличный совхоз-завод основан в 1930-х гг. Предприятие специализируются на переработке натурального растительного сырья.

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