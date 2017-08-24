"Уралвагонзавод" начнет поставлять в Казахстан запчасти к танкам Т-72

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 августа./ТАСС/. Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в госкорпорацию "Ростех") начнет поставлять в Казахстан запасные части для танков Т-72, сообщила в четверг пресс- служба УВЗ. Соответствующий контракт был подписан на форуме "Армия-2017".

"На форуме "Армия-2017" для корпорации УВЗ идет активный переговорный процесс. Важным стало подписание контракта между АО "Семей Инжиниринг" и АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" на поставку запасных частей для танков Т-72, состоящих на вооружении Республики Казахстан. Работа будет организована в рамках военно-технического сотрудничества", - сообщили в УВЗ.

По данным пресс-службы, казахстанские партнеры также озвучили намерение создать собственное ремонтное производство бронетехники на территории страны. Как сообщил гендиректор корпорации Александр Потапов, парк машин Казахстана состоит в основном из спецтехники производства УВЗ, в связи с чем актуальным становится вопрос о передаче опыта ремонта танков. "В состав интегрированной структуры УВЗ входят бронетанковые ремонтные заводы, имеющие огромный опыт и профессионализм в продлении жизненного цикла бронетехники", - цитирует его пресс-служба.

Замминистра обороны Казахстана Талгат Жанжуменов, в свою очередь, отметил, что сотрудничество с УВЗ продолжается уже четверть века. В планах - реализация ряда долгосрочных проектов, в том числе по приобретению новых современных танков, сообщает пресс-служба УВЗ.

Международный военно-технический форум "Армия-2017" проходит с 22 по 27 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот" под Москвой, а также в ряде регионов России, в том числе в Свердловской, Самарской и Новосибирской областях. В форуме примет участие более тысячи российских предприятий - крупнейших разработчиков и производителей вооружения и военной техники.