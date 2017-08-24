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Системы для слабослышащих людей установили в аэропорту Екатеринбурга

Новости Урала
24 августа, 11:11 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 24, августа. /ТАСС

Оборудование появилось на стойке информации и в отдельных зонах вылета внутренних и международных линий

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Индукционные петли для слабослышащих людей появились в екатеринбургском аэропорту Кольцово, с помощью этого оборудования пассажиры смогут слышать объявления, сообщили в четверг в пресс-службе аэропорта.

"Специальное оборудование появилось на стойке информации и в отдельных зонах вылета внутренних и международных линий. Петли упростят нахождение в аэропорту пассажирам, пользующимся слуховыми аппаратами, обеспечив комфортное прослушивание аудиоинформации при повышенном уровне окружающего шума", - говорится в сообщении.

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В пресс-службе добавили, что, разместившись в зоне индукционной петли и переведя слуховой аппарат в специальный режим, пассажиры будут напрямую получать звуковые объявления. "В зонах вылета это поможет слабослышащим пассажирам ориентироваться во времени начала посадки, а на стойке информации лучше слышать ответы администраторов на интересующие вопросы", - сообщает пресс-служба.

Ранее сообщалось, что в рамках подготовки к первому Всемирному конгрессу людей с инвалидностью, который пройдет в Екатеринбурге в сентябре 2017 года, а также к матчам чемпионата мира по футболу 2018 года в аэропорту Екатеринбурга была установлена интерактивная тактильно-звуковая карта Екатеринбурга для слепых. Кроме того, в Кольцово работает специальная группа по обслуживанию пассажиров с ограниченными возможностями здоровья - агенты обеспечивают прохождение необходимых формальностей, встречая пассажиров по прибытию в аэропорт и сопровождая их до посадки на борт.

Международный аэропорт Кольцово - один из крупнейших по объемам пассажирских перевозок региональных воздушных портов России, входит в холдинг "Аэропорты регионов". Пассажирам аэропорта доступны более 100 направлений полетов, рейсы отсюда выполняют около 50 российских и иностранных авиакомпаний. В 2016 году услугами аэропорта воспользовались 4,3 млн пассажиров.

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