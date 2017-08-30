"Ростелеком" обеспечит видеонаблюдение на более 800 участках на выборах на Среднем Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Екатеринбургский филиал компании "Ростелеком" обеспечит видеонаблюдением свыше 800 участковых и территориальных избирательных комиссий Свердловской области на губернаторских выборах. В пресс-службе компании сообщили в среду, что заключили государственный контракт с Минтрансом Среднего Урала.

Выборы губернатора Свердловской области пройдут в единый день голосования 10 сентября

"Екатеринбургский филиал "Ростелеком" и Министерство транспорта и связи Свердловской области заключили государственный контракт на организацию видеонаблюдения и трансляцию изображения через сеть интернет с избирательных участков Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Каменск-Уральского и Первоуральска на выборах губернатора области 10 сентября. Для обеспечения прозрачности процедуры голосования системой видеонаблюдения будут оборудованы 805 участковых и 12 территориальных избирательных комиссий", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что с 771 участка будет обеспечена онлайн-трансляция. "Для видеонаблюдения за процедурами голосования и подсчета голосов избирателей связисты установят на участках программно-аппаратные комплексы, которые включают по две видеокамеры, источника бесперебойного питания, SD-карт и набора соединительных кабелей. Специальные камеры обеспечат видеоизображение высокого качества", - отметили там.

В сообщении также говорится, что в день голосования связисты будут работать в особом режиме. "Уже сейчас определен график дежурств и состав аварийно-восстановительных бригад для немедленного выезда на случай нештатных ситуаций. Кроме того, усилена охрана средств связи для защиты от несанкционированного доступа, мониторинг степени их защищенности и информационной безопасности до завершения выборов осуществляется ежедневно", - добавили в пресс-службе.

Данные избиркома

В областном избиркоме отметили, что количество оборудованных камерами участков значительно выросло. "К губернаторским выборам на избирательных участках в Свердловской области установят камеры, их будет значительно больше, чем год назад. В этом году камеры будут работать на 817 участках, а на выборах в Госдуму в 2016 году работало только на 527 участках", - отметили в пресс-службе облизбиркома.

Об участии в выборах главы региона заявили 11 человек. Прошли "муниципальный фильтр" и зарегистрированы кандидатами на должность свердловского губернатора шесть претендентов: врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев ("Единая Россия"), депутат Госдумы Игорь Торощин (ЛДПР), депутат гордумы Екатеринбурга Дмитрий Сергин (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), депутат Заксобрания Свердловской области Дмитрий Ионин ("Справедливая Россия"), управляющий директор "Плюс банка" Алексей Парфенов (КПРФ) и депутат гордумы Екатеринбурга Константин Киселев ("Зеленые").