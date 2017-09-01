Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 58.06
€ 69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кабмин утвердил поправки в закон, уточняющие порядок снятия с выборов в ГД одномандатников

Новости Урала
1 сентября, 12:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, сентября. /ТАСС

Ранее КС признал противоречащей Конституции норму, позволяющую Центризбиркому снимать с выборов весь список одномандатников партии из-за нарушения правила "один округ - один кандидат"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Кабмин выполнил предписание Конституционного суда РФ и утвердил изменения в Федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ" и Федеральный закон "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ". Поправки касаются порядка снятия с выборов в Госдуму кандидатов, выдвинутых в одномандатных округах.

Как сообщает официальный сайт кабмина, изменения были одобрены на заседании правительства 31 августа и будут внесены в Госдуму. Согласно решению, "законопроектом предлагается установить, что в случае выдвижения политической партией в одномандатном избирательном округе двух и более кандидатов Центральная избирательная комиссия исключает всех кандидатов, выдвинутых в этом округе, из списка кандидатов по одномандатным избирательным округам до его заверения".

Ранее КС признал не соответствующей Конституции России норму, позволяющую Центризбиркому снимать с выборов весь список одномандатников партии из-за нарушения правила "один округ - один кандидат". Нормы оспаривали адвокат Игорь Трунов и экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич, на сентябрьских выборах в Госдуму баллотировавшиеся в списке Российской партии пенсионеров за справедливость (РППС). В нем оказалось 169 кандидатов, выдвинутых в 166 округах, в то время как закон разрешает выдвигать в округе не более одного кандидата. После этого ЦИК снял с выборов весь список одномандатников.

КС счел, что отстранение от участия в выборах всех выдвинутых по одномандатным округам кандидатов, включая и тех, при выдвижении которых было соблюдено правило "один округ - один кандидат", "расходится с конституционно значимыми принципами соразмерности и пропорциональности, порождает избыточные препятствия в реализации избирательных прав граждан и неоправданно ограничивает электоральную конкуренцию политических партий". Суд постановил, что законодатель должен внести в существующие нормы соответствующие изменения, а заявители вправе через суд требовать компенсацию.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Леди Ди навсегда
Александр и Мария Коренчук с дочерьми Викой и Мирой
Дети вместо цветов: почему 1 сентября тысячи учеников пойдут в школу без букетов
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
Захоронение мужчины, которое, по предварительным оценкам ученых, относится к III-II тыс. до н.э
5
В Челябинской области археологи обнаружили погребение на стоянке каменного века
6
Церемония прощания олимпийской чемпионки Слепцовой с биатлоном прошла в Чайковском
Динамический показ техники в рамках международного военно-технического форума "Армия-2017" на полигоне Свердловский под Екатеринбургом
11
Форум "Армия-2017" открылся на полигоне Свердловский под Екатеринбургом
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Власти Крыма не зафиксировали вещание в регионе украинских телеканалов
2
Россия отреагирует на ноту США по закрытию дипобъектов РФ
3
Клинцевич: объявление Сороса террористом будет означать подрыв основ существования США
4
Мартин Шульц назвал российский Крым свершившимся фактом
5
Президент Польши: нельзя забывать, кто был жертвой, а кто агрессором Второй мировой войны
6
Футболист ПСЖ Неймар приобрел пятиэтажный дом в пригороде Парижа
7
Путин прибыл в Ярославль, где проведет телемост со школьниками
Темы дня
Новости партнеров
Реклама