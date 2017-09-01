Кабмин утвердил поправки в закон, уточняющие порядок снятия с выборов в ГД одномандатников

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Кабмин выполнил предписание Конституционного суда РФ и утвердил изменения в Федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ" и Федеральный закон "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ". Поправки касаются порядка снятия с выборов в Госдуму кандидатов, выдвинутых в одномандатных округах.

Как сообщает официальный сайт кабмина, изменения были одобрены на заседании правительства 31 августа и будут внесены в Госдуму. Согласно решению, "законопроектом предлагается установить, что в случае выдвижения политической партией в одномандатном избирательном округе двух и более кандидатов Центральная избирательная комиссия исключает всех кандидатов, выдвинутых в этом округе, из списка кандидатов по одномандатным избирательным округам до его заверения".

Ранее КС признал не соответствующей Конституции России норму, позволяющую Центризбиркому снимать с выборов весь список одномандатников партии из-за нарушения правила "один округ - один кандидат". Нормы оспаривали адвокат Игорь Трунов и экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич, на сентябрьских выборах в Госдуму баллотировавшиеся в списке Российской партии пенсионеров за справедливость (РППС). В нем оказалось 169 кандидатов, выдвинутых в 166 округах, в то время как закон разрешает выдвигать в округе не более одного кандидата. После этого ЦИК снял с выборов весь список одномандатников.

КС счел, что отстранение от участия в выборах всех выдвинутых по одномандатным округам кандидатов, включая и тех, при выдвижении которых было соблюдено правило "один округ - один кандидат", "расходится с конституционно значимыми принципами соразмерности и пропорциональности, порождает избыточные препятствия в реализации избирательных прав граждан и неоправданно ограничивает электоральную конкуренцию политических партий". Суд постановил, что законодатель должен внести в существующие нормы соответствующие изменения, а заявители вправе через суд требовать компенсацию.