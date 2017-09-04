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Около 100 тыс. избирателей изъявили желание голосовать 10 сентября не по месту регистрации

Новости Урала
4 сентября, 11:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, сентября. /ТАСС

Подать заявление можно в участковой избирательной комиссии, в МФЦ и через портал госуслуг до 4 сентября включительно

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МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Количество избирателей, подавших заявления о желании проголосовать 10 сентября на выборах губернатора или заксобрания не по месту регистрации, а по месту пребывания, приблизилось к 100 тысячам. Об этом сообщил в понедельник зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев.

"На сегодняшний день подано таких заявлений около 100 тысяч. Конечно же, наибольшее количество подано в ТИКах и УИКах, более 12 тысяч подано в многофункциональных центрах", - сказал он на семинаре для представителей партий, посвященном наблюдению за выборами 10 сентября.

На прошлой неделе сообщалось о 47 тысячах поданных заявлений.

Булаев отметил, что изначально в ЦИК скептически относились к идее с подачей заявлений в МФЦ, считая, что "непривычно для избирателя решать такие проблемы в МФЦ".

"Надо отдать должное, была проделана огромная работы по программному обеспечению как деятельности ТИКов и УИКов, так и МФЦ. Минкомсвязи свою часть пути прошел, МФЦ работают активно, заявления принимаются", - заметил зампред ЦИК.

Также заявления можно было подавать через единый портал государственных услуг. "Что касается единого портала госуслуг, мы предполагали, что спрос будет небольшим. Сегодня через единый портал госуслуг, где 40 млн активных пользователей, которые верифицированы, такой услугой воспользовались не так много человек, около 4 тысяч", - проинформировал Булаев.

О голосовании по месту пребывания

Подать заявление можно в участковой избирательной комиссии (по месту пребывания или по месту регистрации), в многофункциональном центре и через портал госуслуг до 4 сентября включительно. Позже, до 9 сентября, это можно будет сделать только на участке по месту регистрации, на заявление наклеят специальную марку для гарантии, что избиратель проголосует только один раз.

Проголосовать с таким заявлением можно будет на специально предназначенных для этого участках. По данным на сайте ЦИК, таких участков в 20 регионах выделено 2 тыс. 648, это примерно 12% от общего количества УИК.

Голосование по месту пребывания возможно на территории регионов, где проходят выборы губернаторов и депутатов заксобраний. В единый день голосования 10 сентября прямые выборы глав субъектов пройдут в 16 регионах: в Бурятии, Марий Эл, Карелии, Мордовии, Удмуртии, Пермском крае, Белгородской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Томской, Ярославской областях и Севастополе, для которого это первые в истории прямые выборы руководителя города. Выборы депутатов законодательных собраний пройдут в шести регионах: Северной Осетии, Удмуртии, Краснодарском крае, Пензенской, Саратовской и Сахалинской областях.

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