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"Ельцин Центр" запускает автобусные экскурсии на малую родину первого президента России

Новости Урала
4 сентября, 16:56 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 4, сентября. /ТАСС

В пресс-службе организации рассказали, что в поездке можно узнать, какие черты Борис Ельцин унаследовал от своих предков, кем были его деды и прадеды, какие испытания пришлось перенести семье Ельциных

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Вид села Бутка Талицкого района Свердловской области. 1994 год

Вид села Бутка Талицкого района Свердловской области. 1994 год

© Семехин Анатолий/Фотохроника ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 сентября. /ТАСС/. Президентский центр им. Б. Н. Ельцина в конце сентября запускает двухдневные автобусные экскурсии на малую родину Бориса Ельцина - в село Бутка Талицкого района Свердловской области (270 км от Екатеринбурга). Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе "Ельцин Центра".

"Ельцин Центр" в конце сентября запускает автобусные экскурсии под названием "На родину первого президента". В ходе поездки можно узнать, какие черты Борис Ельцин унаследовал от своих предков, кем были его деды и прадеды, какие испытания пришлось перенести семье Ельциных", - сообщили в пресс-службе.

Ранее дочь первого президента РФ Татьяна Юмашева сообщала ТАСС, что в Бутке может появиться музей Бориса Ельцина. Кроме того, жители села планируют создать туристический маршрут по ельцинским местам.

"Ельцин Центр" был открыт 25 ноября 2015 года в Екатеринбурге, он создан на основании закона "О центрах исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий", который был принят в 2008 году. Ядром "Ельцин Центра" является Музей первого президента России, где собраны десятки тысяч документов, фотографий, более 130 видеоинтервью, смонтированы 163 медиапрограммы.

В мае 2017 года Музей первого президента России Бориса Ельцина стал лауреатом престижной премии "Европейский музей года" (EMYA) "за заметные достижения в деле укрепления общественной роли музея" и получил одну из трех главных наград конкурса - приз имени основателя премии Кеннета Хадсона. Этот приз впервые был присужден российскому музею.

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