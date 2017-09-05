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Мероприятия конгресса людей с инвалидностью перенесены из горевшего кинотеатра на Урале

Новости Урала
5 сентября, 9:55 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 5, сентября. /ТАСС

Форум пройдет во Дворце игровых видов спорта

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Дирекция первого Всемирного конгресса людей с ограниченными возможностями здоровья, который открывается в Екатеринбурге 7 сентября, из-за пожара перенесла часть мероприятий из кинотеатра "Космос" во Дворец игровых видов спорта. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе конгресса.

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© Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области/ТАСС

Киноконцертный театр "Космос" загорелся в Екатеринбурге в ночь на понедельник. Из здания были спасены пять человек, в результате инцидента никто не пострадал. По данным властей региона, пожар начался после того, как автомобиль УАЗ врезался во входную группу кинотеатра. Расследуется уголовное дело, возбужденное по статье УК РФ "Умышленное повреждение имущества, совершенное путем поджога".

"Четвертого сентября на главной площадке конгресса - киноконцертном театре "Космос" - произошел пожар. В связи с этим организаторы приняли решение перенести часть мероприятий конгресса из "Космоса" во Дворец игровых видов спорта. Ни одно из заявленных в программе мероприятий отменено не будет", - сообщили в пресс-службе.

Первый Всемирный конгресс людей с ограниченными возможностями здоровья пройдет в Екатеринбурге с 7 по 10 сентября. Идея проведения форума была выдвинута и поддержана во время Европейского конгресса в Брюсселе в 2015 году, его основная тема - "Увидеть ценность каждого". В программу форума войдут доклады, мастер-классы, экскурсии, панельные дискуссии и туристические маршруты. Организаторы отмечают, что на конгресс приедут представители 27 стран, зарегистрировано более 700 человек.

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