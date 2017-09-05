"Спиннер крутится - госуслуги трудятся": в Тюмени раскрутили гигантский спиннер

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Житель Тюмени раскрутил получившую популярность игрушку спиннер диаметром 3,75 метра для попадания в Книгу рекордов Гиннесса. Необычная акция "Спиннер крутится - госуслуги трудятся" была организована Многофункциональным центром (МФЦ) Тюменской области и приурочена к началу учебного года, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе МФЦ по региону. Акция проходила у зданий Тюменского индустриального университета и у Государственного аграрного университета Северного Зауралья. В мероприятии приняло участие около 250-300 человек, которым раздавали маленькие спиннеры и рассказывали о предоставляемых на сайте услугах.