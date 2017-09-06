Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.09:
$ 57.34
€ 68.42
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Гимнастки из 13 городов РФ поучаствуют в соревнованиях на кубок губернатора Среднего Урала

Новости Урала
6 сентября, 15:00 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 6, сентября. /ТАСС

Турнир "Малахитовая лента" пройдет с 7 по 9 сентября в международном выставочном центре "Екатеринбург ЭКСПО"

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Егор Алеев/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Более 700 гимнасток из 13 городов России примут участие во всероссийских соревнованиях по эстетической гимнастике и региональных соревнованиях на кубок губернатора Свердловской области "Малахитовая лента", которые пройдут в международном выставочном центре "Екатеринбург ЭКСПО" с 7 по 9 сентября. Об этом в среду на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС сообщил заместитель министра физической культуры и спорта региона Андрей Зяблицев.

"Планируется, что в соревновании примут участие порядка 750 спортсменок из 13 городов России. Соревнования являются знаковыми для Свердловской области. <…> В регионе художественная гимнастика входит в десятку по количеству занимающихся этим видом спорта", - сказал он.

В соревнованиях "Малахитовая лента" примут участие гимнастки из Челябинска, Тюмени, Москвы, Нижнего Новгорода, Севастополя, Калининграда, Ростова-на-Дону и других городов.

По словам президента Федерации художественной и эстетической гимнастики Свердловской области Ирины Зильбер, решение о проведении турнира было принято лишь в июне 2017 года. "Впервые в Свердловской области мы проводим соревнования такого формата, когда на одном ковре выступают представители художественной и эстетической гимнастики. На одном ковре мы сможем видеть два вида спорта одновременно, это интересно, потому что они отличаются. Художественная гимнастика - это упражнения с предметом, а в эстетической гимнастике - артистизм, пластика, поддержки", - отметила она.

Заслуженный тренер России, тренер олимпийской чемпионки Анастасии Татаревой в Московской области Анна Дьяченко подчеркнула, что такие соревнования - повод посмотреть на подрастающее поколение. "Я ставлю себе цель посмотреть подрастающее поколение, возможно, пригласить кого-то из девочек на учебно-тренировочные сборы", - отметила тренер.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
9
Исторический парк "Россия - моя история" открыли в Екатеринбурге
17
Начало учебного года в России: языки, религия, спорт, кадеты и благородные девицы
Захоронение мужчины, которое, по предварительным оценкам ученых, относится к III-II тыс. до н.э
5
В Челябинской области археологи обнаружили погребение на стоянке каменного века
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Комиссия ООН обвинила Дамаск в применении химоружия
2
"Калашников" создал полноценную замену пистолету Макарова
3
Сирийские войска выиграли у ИГ сражение за Дейр-эз-Зор
4
Ученые впервые обнаружили в Арктике следы массового вымирания жизни на Земле
5
Захарова: представители США "беспредельничают" в генконсульстве РФ в Сан-Франциско
6
Кабмин ФРГ поддержал идею отправки миротворцев ООН в Донбасс
7
Боевой корабль ВМФ РФ впервые прошел под аркой Крымского моста
Темы дня
Новости партнеров
Реклама