Тренды мирового инженерного образования обсудят на Тюменском нефтегазовом форуме

ТАСС, 7 сентября. Подготовка кадров для нефтегазовой отрасли станет одной из ключевых тем на предстоящем VIII Тюменском нефтегазовом форуме, который пройдет на площадке Тюменского технопарка 20-21 сентября. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе форума.

"Панельная дискуссия "Кадры решают. Новые подходы к обучению персонала ТЭК" пройдет во второй день форума. Участники обозначат тренды нефтегазового образования и подробно расскажут об их развитии. Среди основных тенденций: диджитализация, раннее формирование инженерной ментальности, а также тесная взаимосвязь обучения и производственной практики", - говорится в сообщении.

По словам организаторов, о новых образовательных технологиях расскажут ректор университета Янцзы (Китай) Се Хунсин, директор корпоративного университета компании "Сибур" Наталья Ямщикова, а также и. о. ректора Тюменского индустриального университета Вероника Ефремова.

"К обсуждению присоединятся губернатор Тюменской области Владимир Якушев, председатель совета Союза нефтегазопромышленников Юрий Шафраник, генеральный директор Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых Игорь Шпуров и гендиректор АО "Зарубежнефть" Сергей Кудряшов", - уточнили в пресс-службе.

Тюменский нефтегазовый форум - ежегодное деловое мероприятие международного уровня с нефтегазовой повесткой. Входит в пятерку крупнейших отраслевых форумов, проводимых в России. Ежегодно в работе форума принимает участие порядка 1,5 тыс. человек из России и более 16 зарубежных стран.

Ранее сообщалось, что программа форума также дополнится блоком закупочных сессий от крупнейших нефтегазовых компаний России. К участию приглашаются представители малого и среднего бизнеса и инновационные стартапы.