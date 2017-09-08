Более 10 тыс. человек посетили выставку изделий фирмы Карла Фаберже в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Более 10 тыс. человек посетили выставку в Екатеринбурге, на которой Музеи Московского Кремля представили изделия фирмы Карла Фаберже и уральских камнерезов, в том числе последнее созданное мастером пасхальное яйцо. Об этом сообщила в пятницу хранитель коллекции Фаберже и русского ювелирного искусства Оружейной палаты Татьяна Мунтян.

Проект, стартовавший в июне, был подготовлен в честь 25-летия Музея истории камнерезного и ювелирного искусства Екатеринбурга.

"Мы рады, что большое количество посетителей было на нашей выставке - более 10 тыс. Хочу подчеркнуть, что незаконченное императорское яйцо, последнее, которое Фаберже не успел сделать в год крушения и его фирмы, и династии Романовых, и Российской империи (1917 год - прим. ТАСС), впервые покинуло стены московского музея ради российской выставки. Этот экспонат - последняя точка в знаменитом императорском пасхальном ряду прославленной фирмы", - сказала Мунтян на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС.

Выставка открылась 12 июня и проходила при поддержке Фонда святой Екатерины. На ней были представлены вещи из коллекций Музеев Московского Кремля, Музея истории камнерезного и ювелирного искусства (Екатеринбург), Минералогического музея имени академика А.Е. Ферсмана РАН (Москва), Пермской государственной художественной галереи, Уральского геологического музея Уральского государственного горного университета (Екатеринбург).

Среди экспонатов - кварц дымчато-золотистого оттенка, который стоял на столе у Николая II, вырезанные из родонита портсигар и запонки с рельефной матовой монограммой Александра III, а также порядка 35 вещей, связанных с императорской семей, и предметы, которые сделаны из полудрагоценных и драгоценных уральских камней.

"Выставку увидели гости из Франции, Германии, Бельгии, Турции, Китая, Белоруссии, Италии, она закрывается 10 сентября. Я также рада сообщить, что к нам поступили новые экспонаты - это портсигар, который подмастерья Фаберже подарили главе московского филиала фирмы Артуру Миткевичу- Жолтко. Его потомки живут на Урале, мы с ними успешно сотрудничаем, у нас есть планы представить еще и запонки с рубинами от этой же семьи", - добавила директор екатеринбургского музея Надежда Пахомова.

О музее

Музей истории камнерезного и ювелирного искусства открыли на Урале в 1992 году. Он является единственным в России государственным музеем, представляющим полную ретроспективу художественного освоения естественных ресурсов региона, в его фондах хранится около 17 тыс. предметов. Ежегодно учреждение проводит порядка 50 выставок, главным знаковым мероприятием в его работе является региональный конкурс имени уральского мастера- камнереза Алексея Денисова-Уральского.