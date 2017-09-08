Российские летчики эвакуировали альпиниста, упавшего со скалы в Таджикистане

ТАСС, 8 сентября. Вертолетчики 201-й военной базы, дислоцированной в Таджикистане, эвакуировали российского альпиниста, сорвавшегося со скалы и получившего травмы в горах республики. Об этом в пятницу сообщил помощник командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) полковник Ярослав Рощупкин.

"Эвакуация альпиниста проведена с неподготовленной площадки на высоте около 5 тысяч м в прибрежной зоне озера Сарез. Решение о применении военными летчиками вертолетного медицинского модуля было принято после обращения временного поверенного по делам РФ в Республике Таджикистан к командованию военной базы", - отметил Рощупкин.

По его данным, пострадавший был оперативно доставлен в госпиталь 201-й военной базы для оказания медицинской помощи.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе округа, общее состояние мужчины стабильное, проверяется вероятность травмы позвоночника.

"Пострадавший был в группе шести туристов из Москвы", - добавили военные.