Суд рассмотрит дело экс-чиновника правительства Зауралья, обвиняемого в мошенничестве

ТАСС, 12 сентября. Уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя директора Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области Павла Суханова и действующего главы Большечаусовского сельсовета Кетовского района Галины Лакисовой, обвиняемых в мошенничестве, направлено в суд. сообщило Следственное управление СК РФ по региону.

"Бывший высокопоставленный чиновник и его соучастница обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьей УК РФ "Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере". Лакисова также обвиняется в совершении 11 преступлений, предусмотренных статьей УК РФ "Подделка документов". В ближайшее время уголовное дело рассмотрит суд", - говорится в сообщении.

Установлено, что Лакисова заполнила один из бланков свидетельств о праве собственности на землю старого образца, указав ложные сведения о якобы предоставленном ее доверенному лицу земельном участке в поселке Сиреневый города Кургана, ранее входивший в состав Большечаусовского сельского совета. "Данные свидетельства ранее выдавались сельским жителям и подтверждали их право на оформление в собственность земельных участков", - отмечается в сообщении СК.

Лакисова вступила в сговор с Сухановым, вместе с которым до мая 2015 года, используя такие свидетельства, через подставных лиц завладела правом собственности на девять земельных участков в Кургане общей площадью 24,2 тыс. квадратных метров рыночной стоимостью свыше 31 млн рублей. Затем часть участков были проданы.

В период расследования Павел Суханов был уволен с занимаемой должности.