Более 100 уральских волонтеров прошли подготовку ко Всемирному фестивалю молодежи

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Более 100 уральских волонтеров прошли подготовку к XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов, который пройдет в октябре в Сочи. Об этом во вторник сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

"Специальные тренинги прошли уже более 100 добровольцев. Тренинги были организованы волонтерским центром Уральского федерального университета (УрФУ) "Волонтеры Урала" совместно с Ассоциацией волонтерских центров России. Через дискуссии и упражнения ребята приобрели и развили необходимые для успешного участия в мероприятии навыки межкультурной коммуникации, управления конфликтами, организованности, ответственности и эффективной работы в команде", - говорится в сообщении.

По данным департамента, Свердловская область стала третьим из 20 регионов, открывших центры привлечения и подготовки добровольцев всемирного фестиваля.

"На фестивале добровольцы будут задействованы в транспортной логистике, на церемониях открытия и закрытия, в медицинском сопровождении, обеспечении работы со СМИ, сопровождении делегаций, административной работе. Помощь волонтеров понадобится и на территории Свердловской области: в рамках программы всемирного мероприятия в Екатеринбург прибудут около 200 участников фестиваля из разных стран", - уточнили в департаменте.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России 14-22 октября, он откроется карнавалом в Москве, 15-16 октября Санкт-Петербург, Калининград, Владивосток, Севастополь, Симферополь и Екатеринбург станут региональными площадками форума, а затем все его участники переместятся в Сочи. Основные мероприятия будут проводиться в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября.

Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей, в том числе представители различных общественных организаций, преподаватели и политики. Заявки на участие в фестивале поступили из почти 190 стран мира.