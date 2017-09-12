В Челябинске микроавтобус столкнулся с грузовиком, пострадали 13 детей

ЧЕЛЯБИНСК, 12 сентября. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Тринадцать детей доставили в больницы после столкновения грузовика и микроавтобуса днем во вторник в Челябинске. Большинство пострадавших получили черепно-мозговые травмы, тяжелых случаев нет, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава Челябинской области.

Ранее очевидцы сообщили ТАСС, что в аварии пострадали восемь детей, никто из них не получил серьезных травм.

"В результате ДТП пострадали 13 несовершеннолетних. Они доставлены в больницы города, где проходят обследование. По предварительной информации, в основном у них черепно-мозговые травмы, тяжелых нет. Возможно, у одного ребенка перелом ребер", - пояснила собеседница агентства.

Микроавтобус принадлежит спортивной школе № 8 города Златоуста. В ДТП пострадали игроки футбольной команды учебного заведения, сообщили ТАСС в администрации школы.

"Там (в микроавтобусе - прим. ТАСС) ехала футбольная команда СДЮСШОР (специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва - прим. ТАСС) № 8 Златоуста. Микроавтобус наш собственный. До этого момента таких ДТП у нас не было", - отметила собеседник агентства.

В пресс-службе управления МВД по Челябинской области ранее ТАСС сообщили, что ДТП произошло в 14:25 по местному времени (12:25 мск). Полиция проводит проверку.