Эксперты из 17 регионов РФ обсудят цифровую экономику на выставке "Инфотех" в Тюмени

Юнкер предложил создать Европейское агентство по кибербезопасностиМеждународная панорама 13 сентября, 10:43
WADA: более 300 допинг-проб россиян с ОИ-2014 находятся на перепроверкеСпорт 13 сентября, 10:39
ОКР: большинство федераций отказываются возбуждать дела в отношении российских атлетовСпорт 13 сентября, 10:39
Володин: правовое обеспечение послания президента станет приоритетом в работе ГосдумыПолитика 13 сентября, 10:38
UTair планирует к 2020 г. увеличить количество международных рейсов в 2-3 разаТранспорт 13 сентября, 10:33
Касаткина номинирована на награду "прорыв месяца" по версии WTAСпорт 13 сентября, 10:29
Новый памятник участникам войны установили на скандальном заброшенном мемориале на УралеНовости Урала 13 сентября, 10:20
Брайант сообщил, что всегда мечтал увидеть свою игровую майку под крышей арены "Лейкерс"Спорт 13 сентября, 10:13
Контейнерооборот портов РФ за 8 месяцев 2017 года вырос на 16,4%, до 3 млн TEUТранспорт 13 сентября, 10:05
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 13 сентября. Выставка-форум "Инфотех", которая в среду открылась на площадке Тюменского технопарка, соберет экспертов из 17 российских регионов. Всего в мероприятиях ожидается участие более 2 тыс. человек, сообщили в пресс- службе губернатора Тюменской области.
"Мероприятия включают в себя две части: форум и выставка. Зарегистрировались более 2 тыс. участников. Среди них - представители органов исполнительной власти и государственных учреждений 17 регионов, международных и российских IT-компаний, а также научного сообщества и вузов", - сказали в пресс-службе.
По словам организаторов, новой темой для форума и выставки в этом году стала цифровая экономика. "Эта задача поставлена сегодня очень серьезно, о ней неоднократно говорил глава нашего государства Владимир Путин. Я думаю, что работа "Инфотеха" - еще один шаг в решении этой задачи", - отметил губернатор Тюменской области Владимир Якушев на церемонии открытия.
В пресс-службе добавили, что цифровой экономике будет посвящено две секции - "Цифровая экономика региона" и "Умный город в цифровой экономике".
"Здесь обсудят цели и задачи цифровой трансформации, необходимые условия для создания "умных городов", их финансирование и инфраструктуру. Также впервые состоится секция, посвященная новым технологиям в органах ЗАГС. Здесь соберутся представители со всей страны с целью освещения практики регионов", - уточнили там.
X Всероссийский форум "Электронное правительство - современный механизм управления регионом" и выставка "Инфотех" проходят с 13 по 14 сентября в Тюменском технопарке.