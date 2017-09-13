Эксперты из 17 регионов РФ обсудят цифровую экономику на выставке "Инфотех" в Тюмени

ТАСС, 13 сентября. Выставка-форум "Инфотех", которая в среду открылась на площадке Тюменского технопарка, соберет экспертов из 17 российских регионов. Всего в мероприятиях ожидается участие более 2 тыс. человек, сообщили в пресс- службе губернатора Тюменской области.

"Мероприятия включают в себя две части: форум и выставка. Зарегистрировались более 2 тыс. участников. Среди них - представители органов исполнительной власти и государственных учреждений 17 регионов, международных и российских IT-компаний, а также научного сообщества и вузов", - сказали в пресс-службе.

По словам организаторов, новой темой для форума и выставки в этом году стала цифровая экономика. "Эта задача поставлена сегодня очень серьезно, о ней неоднократно говорил глава нашего государства Владимир Путин. Я думаю, что работа "Инфотеха" - еще один шаг в решении этой задачи", - отметил губернатор Тюменской области Владимир Якушев на церемонии открытия.

В пресс-службе добавили, что цифровой экономике будет посвящено две секции - "Цифровая экономика региона" и "Умный город в цифровой экономике".

"Здесь обсудят цели и задачи цифровой трансформации, необходимые условия для создания "умных городов", их финансирование и инфраструктуру. Также впервые состоится секция, посвященная новым технологиям в органах ЗАГС. Здесь соберутся представители со всей страны с целью освещения практики регионов", - уточнили там.

X Всероссийский форум "Электронное правительство - современный механизм управления регионом" и выставка "Инфотех" проходят с 13 по 14 сентября в Тюменском технопарке.