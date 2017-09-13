Осужденный напал на сотрудника колонии на Урале, возбуждено дело

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения осужденного на сотрудника колонии в городе Тавда Свердловской области. Об этом в среду сообщили в пресс-службе регионального управления СК России.
"Тавдинским межрайонным следственным отделом СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело в отношении 28-летнего осужденного одной из колоний города Тавды. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, совершенное в отношении сотрудника места лишения свободы в связи с осуществлением им служебной деятельности", - уточнили в следственном управлении.
По данным следствия, днем 25 августа сотрудники исправительной колонии проводили досмотр в камере штрафного изолятора. "У одного из осужденных были обнаружены запрещенные предметы. После того, как сотрудник колонии поинтересовался о происхождении данных предметов, осужденный применил к нему физическое насилие. Наказание за совершение этого преступления предусмотрено вплоть до пяти лет лишения свободы", - уточнили в пресс-службе.
В СК добавили, что в ближайшее время осужденному будет предъявлено обвинение.