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Количество трудоустроенных инвалидов на Урале выросло в 2017 году на 20%

Новости Урала
14 сентября, 13:02 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 14, сентября. /ТАСС

Рост связывают с запуском в Свердловской области программы по созданию рабочих мест для инвалидов с возмещением субсидии работодателю

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Количество трудоустроенных инвалидов на Урале с января по август 2017 году выросло на 20% по сравнению с 2016 годом. По словам заместителя начальника отдела взаимодействия предприятиями Екатеринбургского центра занятости Марии Давыдюк, уральские работодатели при поиске сотрудников стали чаще обращать внимание на людей с инвалидностью.

"В 2016 году был трудоустроен 421 инвалид. На сегодняшний день было трудоустроено 512 человек. Рост на данный момент составил около 20%. К концу этого года, конечно же, цифра будет увеличена", - сказала Давыдюк в четверг на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

Она отметила, таких результатов удалось добиться благодаря тому, что инвалиды стали чаще обращаться в центр занятости. "В регионе запускается программа по созданию рабочих мест для инвалидов с возмещением субсидии работодателю: компании трудоустраивают людей с ограниченными возможностями здоровья, обеспечивают их необходимым оборудованием. Далее по предоставлению заявки в департамент по труду и занятости Свердловской области работодателю возмещаются средства в размере не более 50 тыс. за одно рабочее место. На данный момент шесть работодателей подало заявку на участие в программе", - уточнила Давыдюк.

Трудоустраивают жителей Урала с инвалидностью в различных сферах. Некоторые из них занимаются в мастерских по изготовлению ювелирных украшений. Ранее Виктор Моисейкин, директор ювелирной компании из Екатеринбурга, где на протяжении 20 лет реализует программу поддержки инвалидов, сообщил ТАСС, что на его предприятии работает 10 слабослышащих мастеров, которые в основном трудятся на громком производстве, там, где пилят камни, работают молотками, специальными станками.

По его словам, почти весь коллектив ювелиров освоил язык жестов. Ювелирные украшения уже хранятся в коллекциях королевы Великобритании Елизаветы II, принца Майкла Кентского, канцлера Германии Ангелы Меркель, председателя КНР Си Цзиньпина, знаменитого дизайнера Пако Рабана.

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