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На Урале открыли предприятие для ликвидации самого глубокого угольного разреза в Европе

Новости Урала
15 сентября, 15:41 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК /Корр. ТАСС, Александр Чирков

Разработка "Коркинского" началась еще в 1930-е годы, из-за постоянно действующих в разрезе эндогенных пожаров объект является крупным источником загрязнения воздуха в регионе

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Восточный борт угольного разреза "Коркинский", февраль 2012 года

Восточный борт угольного разреза "Коркинский". Февраль 2012 года

© Александра Мудрац/ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 15 сентября. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. АО "Русская медная компания" (РМК) и АО "Челябинская угольная компания" (ЧУК) создали общество с ограниченной ответственностью "Промрекультивация", которое займется ликвидацией самого глубокого угольного разреза в Европе "Коркинский" (Челябинская область), сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе РМК.

"АО "Русская медная компания" и АО "Челябинская угольная компания" владеют в созданном ООО "Промрекультивация" равными долями. Цель создания нового предприятия - ликвидация отработанной выработки угольного разреза "Коркинский" с использованием закладочного материала, который будет производиться на Томинском горно-обогатительном комбинате (АО "Томинский ГОК") и транспортироваться в разрез по специальным пульпопроводам", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что новое предприятие начнет ликвидацию после разработки и согласования всей технической документации. Примерную дату начала работ и время, которое потребуется на ликвидацию разреза, в компании не назвали.

Разрез "Коркинский" - самый глубокий угольный разрез в Европе, разработка которого началась еще в 1930-е годы. Из-за постоянно действующих в разрезе эндогенных пожаров объект является сейчас крупным источником загрязнения воздуха в регионе. А непрерывные оползни постепенно ведут к разрушению жилья и социальных объектов, которые находятся в непосредственной близости от бортов разреза.

О компаниях

Русская медная компания - вертикально интегрированный холдинг, который объединяет 13 основных предприятий, осуществляющих деятельность от добычи руды до производства и реализации медной продукции и драгоценных металлов. РМК основана в 2004 году. В настоящее время управляет медедобывающими и металлургическими предприятиями на Урале, в Северо-Западном регионе России и Казахстане. Производственные мощности - до 200 тыс. тонн медных катодов в год и до 190 тыс. тонн медной катанки в год.

АО "Челябинская угольная компания" - одно из старейших и единственное на сегодняшний день предприятие угольной отрасли Коркинского муниципального района Челябинской области, ведет работы на разрезе "Коркинский".

Томинский горно-обогатительный комбинат планируется построить в Сосновском районе Челябинской области на территории Томинского месторождения медно-порфировых руд. Запасы месторождения оцениваются в 660 млн тонн руды. Оно входит в число 50 крупнейших месторождений меди в мире. Предприятие должно выйти на проектную мощность - переработку 28 млн тонн руды в год - в начале 2022 года.

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