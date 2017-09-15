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Около 15 соглашений будет подписано в рамках Тюменского нефтегазового форума

Новости Урала
15 сентября, 16:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, сентября. /ТАСС

По словам губернатора Тюменской области, в частности, будут подписаны соглашения с компаниями "Сибур-холдинг" и "Транснефть", а также со Свердловской железной дорогой

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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Около 15 соглашений по реализации конкретных инвестиционных проектов будут подписаны на площадке Тюменского нефтегазового форума, который пройдет с 20 по 21 сентября. Об этом в пятницу сообщил журналистам губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

"На форуме соберется серьезное представительство и профессиональное сообщество. <…> Порядка 15 конкретных соглашений будет подписано. Мы максимально стараемся, чтобы не было сто соглашений о намерениях сделать какой-то проект, а были конкретные соглашения, которые будут обязательно реализованы", - сказал глава региона.

Он также добавил, что в частности, будут подписаны соглашения с компаниями "Сибур-холдинг" и "Транснефть", а также со Свердловской железной дорогой по расширению и электрификации железной дороги Тюмень - Тобольск. "Это все направлено на то, чтобы инвестиции у нас увеличивались", - подчеркнул Якушев.

Ранее сообщалось, что еще одно запланированное соглашение будет предусматривать строительство технического центра для производства модульного энергетического оборудования. Инвестиции в проект составят 1,33 млн рублей, потребителями будущей продукции станут нефтегазовые предприятия, промышленные и сельскохозяйственные производства, объекты коммунальной инфраструктуры.

Тюменский нефтегазовый форум - ежегодное деловое мероприятие международного уровня с нефтегазовой повесткой. Входит в пятерку крупнейших отраслевых форумов, проводимых в России.

В этом году программа форума также дополнится блоком закупочных сессий от крупнейших нефтегазовых компаний России. В этом году форум соберет более тысячи российских и международных экспертов.

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