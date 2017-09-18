В конце сентября в Челябинске реконструкторы покажут бои за Восточную Пруссию 1944 года

ЧЕЛЯБИНСК, 18 сентября. /ТАСС/. Реконструкция боев за Восточную Пруссию во время Великой Отечественной войны пройдет 30 сентября в Челябинске в Никольской роще, будет задействована советская и немецкая техника времен войны, в том числе танк Т-34 и самоходная артиллерийская установка ИСУ-152, сообщили в понедельник в пресс-службе организаторов реконструкции.

Мероприятие посвящено челябинцам, которые в годы войны служили в 152-й стрелковой дивизии, участвовавшей в этих боях.

"30 сентября с 14:00 (12:00 мск) до 16:00 (14:00 мск) в Никольской роще 120 военных реконструкторов из Челябинска, Кургана, Перми, Южноуральска, Уфы, Екатеринбурга, Мегиона, Самары, Тольятти, Новосибирска, Тюмени и Шадринска восстановят события Гумбиннен-Гольдапской операции, прошедшей в Восточной Пруссии в 1944 году, в которой участвовали челябинские бойцы 152-й стрелковой дивизии, сформированной на Урале. Силы Красной армии на реконструкции будут представлены пехотой, артиллерией, снайперами, разведчастью. Силы Вермахта - пехотой, штурмовыми группами СС, жандармами. В реконструкции будет задействована техника периода Великой Отечественной войны: танк Т-34, ИСУ-152, SD-222, Volkswagen Typ 82 (Kubelwagen) и мотоциклы", - рассказали в пресс-службе.

Действие начнется с подготовки к бою в походных лагерях, операции по спасению мирных жителей и "продолжится несколькими схватками противоборствующих сторон с участием тяжелой техники и до финального разгрома сил Вермахта". "Зрители размещаются непосредственно возле "поля боя", вход бесплатный", - сообщили в пресс-службе.

Гумбиннен-Гольдапская операция - фронтовая наступательная операция советских войск 3-го Белорусского фронта в Великой Отечественной войне. В ходе операции советские войска прорвали несколько оборонительных рубежей, вступили в Восточную Пруссию.