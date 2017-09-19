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Мощи святого Димитрия Солунского доставили в Екатеринбург из Греции

Новости Урала
19 сентября, 16:17 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 19, сентября. /ТАСС

В аэропорту святыню встретило духовенство Екатеринбургской епархии во главе с митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Кириллом

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Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл

© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Мощи святого великомученика Димитрия Солунского, счищающегося покровителем воинства, доставили во вторник в Екатеринбург из Греции. Об этом сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

"19 сентября в екатеринбургский аэропорт Кольцово прибыл ковчег с мощами великомученика Димитирия Солунского. Спецборт со святыней прилетел из Греции. Сопровождает ее митрополит Верийский Пантелеимон (Калпакидис) из Элладской православной церкви", - уточнили в пресс-службе.

В аэропорту святыню встретило духовенство Екатеринбургской епархии, возглавляемое митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Кириллом. "Из Кольцово мощи великомученика Димитрия Солунского отправятся в Храм-на-Крови, где состоится их официальная торжественная встреча. Мощи будут пребывать на Урале до 1 октября", - добавили в пресс-службе, отметив, что "святыня впервые пребывает в Екатеринбургскую епархию".

Святой великомученик Димитрий Солунский жил в III веке в Фессалониках (Греция). Он был блестящим воином и тайным христианином, во время жестоких гонений не подчинился приказу и открыто учил жителей города христианской вере, искоренял языческие обычаи и идолопоклонство, за что был жестоко убит по приказу римского императора.

На Руси всегда особо почитали великомученика Димитрия. Например, князь Димитрий Донской, которого крестили в честь святого воина, в 1380 году, накануне Куликовской битвы, торжественно перенес из Владимира в Москву главную святыню владимирского Дмитриевского собора - икону Димитрия Солунского, написанную на доске гроба святого. В память воинов, павших в Куликовской битве, церковью установлена Дмитриевская родительская суббота - особый день поминовения всех усопших.

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