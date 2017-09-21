"Сибур" в 2017-2019 гг. увеличит использование продукции Тюменской области для своих нужд

ТЮМЕНЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Тюменская область и компания "Сибур" в ходе Тюменского нефтегазового форума дополнили действующее соглашение о сотрудничестве дорожной картой, предполагающей расширение использования продукции и технологий предприятий Тюменской области для нужд холдинга. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места события.

По данным "Сибура", реализация проекта, который намечен на 2017-2019 гг., "будет способствовать увеличению производства предприятиями Тюменской области продукции для нефтегазохимической отрасли, повышению их научно-технического и конструкторского потенциала".

"Мы заинтересованы в участии тюменских поставщиков в инвестпроектах "Сибура" и обеспечении технологиями и материалами действующих производств. Подписание дорожной карты позволит использовать инновационные российские технологии и ускорить сроки поставки оборудования", - сказал председатель правления "Сибура" Дмитрий Конов.

В свою очередь, губернатор Тюменской области Владимир Якушев отметил, что компания "Сибур" - стратегический партнер области, который вносит огромный вклад в развитие тюменской экономики.

"Сибур" - крупнейшая нефтехимическая компания России и Восточной Европы с полным охватом отраслевого цикла от газопереработки, производства мономеров. Основным акционером компании является глава "Новатэка" Леонид Михельсон (48,5%).