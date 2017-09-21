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Екатеринбург на Всемирном фестивале молодежи представит заявку на проведение "ЭКСПО-2025"

Новости Урала
21 сентября, 11:42 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 21, сентября. /ТАСС

От Свердловской области на фестиваль в Сочи поедут 265 человек, в том числе волонтеры, которые помогут в организации форума

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Делегация Свердловской области на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи представит заявку Екатеринбурга на проведение Всемирной универсальной выставки "ЭКСПО-2025". Об этом сообщила в четверг на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС директор департамента молодежной политики региона Ольга Глацких.

"У нас будет стенд Свердловской области 46 кв. м. Там будут размещены логотипы, будет транслироваться ролик, который презентовал губернатор (Свердловской области Евгений Куйвашев) в Париже на первом заявочном комитете. Кроме того, около 200 человек из разных стран мира, которые посетят Свердловскую область в октябре, тоже узнают о заявке Екатеринбурга на проведение выставки "ЭКСПО-2025", - сказала она.

Организатор региональный программы фестиваля Екатерина Витюк отметила, что иностранцы, которые осенью посетят Свердловскую область, также примут участие во флешмобе "Хоровод дружбы". "Более 4 тыс. человек - представители всех вузов Екатеринбурга и гости из разных стран - соберутся на площади перед главным учебным корпусом Уральского федерального университета (УрФУ). Все вместе они выстроят символ фестиваля - ромашку. И после этого пройдут хороводом, который символизирует объединение и дружбу", - уточнила она.

Глацких добавила, что от Свердловской области на фестиваль в Сочи поедут 265 человек, в том числе волонтеры, которые помогут в организации форума. Заместитель первого проректора УрФУ Аслан Кагиев уточнил, что жители региона подали более 2 тыс. заявок, чтобы стать волонтерами мероприятия. "Самое главное, чем запоминаются наши волонтеры - добродушие, желание помочь нашим друзьям из разных стран. И, безусловно, знание иностранного языка является приоритетом", - пояснил Кагиев.

Всемирные выставки "ЭКСПО" проводятся раз в пять лет, предыдущая проходила в 2015 году в итальянском Милане. Екатеринбург боролся за право организовать у себя "ЭКСПО-2020", однако победу одержал Дубай. На то, чтобы принять выставку в 2025 году, помимо Екатеринбурга, претендуют Париж и японская Осака, место ее проведения будет определено в ноябре 2018 года. Тема выставки, заявленная Екатеринбургом на конкурсе за право принять "ЭКСПО-2025", - "Меняя мир: инклюзивные инновации для наших детей и будущих поколений".

О фестивале

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России 14-22 октября, он откроется карнавалом в Москве, 15-16 октября Санкт-Петербург, Калининград, Владивосток, Севастополь, Симферополь и Екатеринбург станут региональными площадками форума, а затем все его участники переместятся в Сочи. Основные мероприятия будут проводиться в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября.

Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей, в том числе представители различных общественных организаций, преподаватели и политики. Заявки на участие в фестивале поступили из почти 190 стран мира.

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