Житель Уфы получил девять лет за попытку сбыта почти 30 кг наркотиков на Среднем Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Суд в Свердловской области приговорил жителя Уфы к девяти годам колонии строго режима за попытку сбыта почти 30 кг наркотиков в Свердловской области. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе свердловской областной прокуратуры.

"Каменский районный суд Свердловской области вынес приговор по уголовному делу в отношении 21-летнего жителя Уфы Алексея Мамаева. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Покушение на незаконный сбыт наркотического средства в особо крупном размере <...> Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в 2016 году Мамаев через интернет-приложения договорился с неизвестным о сбыте наркотиков. Его подельник должен был покупать наркотики, расфасовывать их и прятать в тайники, а Мамаев - извлекать наркотики из тайников и продавать их в разных регионах страны. Деньги осужденный также получал через "закладки".

"Мамаев прибыл из Уфы в Каменский район Свердловской области, где извлек из тайника наркотики общей массой не менее 29,7 кг и был задержан сотрудниками УФСБ России по Свердловской области. Наркотическое средство изъято из незаконного оборота", - сообщили в пресс-службе.