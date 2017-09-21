На юге Екатеринбурга построят крупный логистический центр

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 сентября./ТАСС/. Крупный логистический центр появится на юге Екатеринбурга, сообщили в четверг в пресс-службе региональной Корпорации развития Среднего Урала (КРСУ).

"КРСУ 21 сентября реализовала земельный участок площадью 10 га, расположенный на южной границе Екатеринбурга в черте Сысертского городского округа. Покупателем выступила компания "Екатеринбургская градостроительная компания" (холдинг "ПромСпецСтрой"). Инвестор планирует построить логистический комплекс класса "А" площадью 45 тыс. кв. м", - сообщили в пресс-службе.

Заявленный объем инвестиций в создание логистического центра - 1,8 млрд рублей. Реализация проекта позволит создать 250 рабочих мест. Расстояние от будущего логистического центра до центра Екатеринбурга - 22 км, до аэропорта Кольцово - 7 км, до Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) - 3,5 км. Отмечается, что транспортная доступность площадки позволит эффективно осуществлять городскую логистику и перевозку товаров в другие регионы.

"Мы очень довольны сделкой, проект наконец-то получил площадку, которую мы долго искали. Близость к Екатеринбургу, крупнейшим автомобильным дорогам и наличие железнодорожной станции - это ключевые условия, необходимые для реализации нашего проекта. Строительство логистического комплекса мы планируем завершить в 2019 году", - говорит замдиректора ООО "ПромСпецСтрой" Александр Широченко, его слова приводит пресс-служба КРСУ.

Согласно исследованию КРСУ, уровень загрузки существующих складов класса "А" в Екатеринбурге превышает 95%, а площади в новых строящихся объектах выкупаются еще на стадии разработки котлована. Наиболее активно спрос растет на складские помещения в пределах ЕКАД.