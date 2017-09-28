"Уральские авиалинии" в октябре возобновят рейсы из Екатеринбурга в Красноярск

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" возобновляет рейсы из Екатеринбурга в Красноярск с 30 октября, сообщили в пресс-службе перевозчика в четверг.

"Уральские авиалинии" возобновляют полеты по направлению Екатеринбург - Красноярск - Екатеринбург. Регулярные рейсы будут выполняться с 30 октября 2017 года по 21 марта 2018 года по понедельникам и средам в Красноярск, а по средам и пятницам в Екатеринбург. Билеты уже в продаже от 4 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что авиакомпания "Уральские авиалинии" возобновит рейсы с 19 октября из Екатеринбурга в Якутск. Регулярные рейсы будут выполняться по средам в Якутск, а по четвергам из Якутска. Стоимость билета в одну сторону составит порядка 13 тыс. рублей.

"Уральские авиалинии" - одна из ведущих российских авиакомпаний. По итогам 2016 года услугами авиакомпании воспользовались 6,4 млн пассажиров, география полетов насчитывает более 200 направлений. Парк воздушных судов "Уральских авиалиний" состоит из самолетов европейского концерна Airbus, всего перевозчик эксплуатирует 43 авиалайнера.