Дефицит бюджета Челябинской области сократился в четыре раза

ЧЕЛЯБИНСК, 28 сентября. /ТАСС/. Дефицит бюджета Челябинской области сократился с запланированных на 2017 год 10 миллиардов до 2,5 миллиарда рублей за счет собственных доходов региона, сообщает в четверг пресс- служба областного Минфина.

"Корректировки главного финансового документа Челябинской области одобрены южноуральскими депутатами и предусматривают увеличение доходов региональной казны почти на 9,8 миллиарда рублей за счет собственных поступлений, а также на 153,8 миллиона рублей - за счет федеральных трансфертов. Львиную долю налоговых и неналоговых поступлений - 7,5 миллиарда рублей - решено направить на сокращение дефицита. Таким образом, запланированный на 2017 год разрыв между доходами и расходами уже сейчас сократился в четыре раза, с 10 до 2,5 миллиарда рублей. Оставшиеся средства пойдут на решение социально значимых вопросов региона", - говорится в сообщении.

С учетом всех принятых депутатами изменений доходы областного бюджета на 2017 год составляют 141 млрд 615,7 млн рублей, а расходы - 144 млрд 119,4 млн рублей. Дефицит - 2 млрд 503,8 млн рублей. "В перспективе Челябинская область может закончить год вообще без дефицита", - отмечает Министерство финансов региона.