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На Урале открыли памятник создателям технологии обогащения урана на центрифугах

Новости Урала
28 сентября, 20:15 UTC+3 НОВОУРАЛЬСК область/ 28, сентября. / ТАСС

В центре скульптурной композиции изображены мужчина и женщина - работники Уральского электрохимического комбината в Новоуральске

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НОВОУРАЛЬСК /Свердловская область/, 28 сентября. / ТАСС/. Церемония открытия памятника создателям первого в мире производства обогащенного урана на центрифугах прошла в четверг в Новоуральске Свердловской области, где в 1957 году впервые в мире стали обогащать уран по этой технологии. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Уральского электрохимического комбината (УЭХК, предприятие топливной компании Росатома "ТВЭЛ").

Памятник высотой в несколько метров отлит из бронзы и установлен на каменном постаменте. В центре скульптурной композиции изображены работники уральского завода - мужчина и женщина, которые опираются на центрифугу, установленную рядом с ними.

"Мы отмечаем в этом году две знаменательные даты: 65 лет со дня выпуска постановления Совета министров о начале работ по газоцентрифужной технологии в области обогащения урана и 60 лет создания опытного центрифужного завода, который имеет самое прямое отношение к городу Новоуральску <...> Невозможно переоценить интеллектуальный и трудовой подвиг ученых, конструкторов, инженеров - всех, кто имел отношение к созданию этого величайшего изделия или продукта человеческой мысли", - процитировали в пресс-службе вице-президента "ТВЭЛ" Константина Соколова, выступившего на церемонии открытия памятника.

По словам директора УЭХК Александра Белоусова, все поколения газовых центрифуг (их сегодня девять) испытывались и вводились в промышленную эксплуатацию именно на УЭХК. "Не только разработчики и конструктора приложили к этому руки, но еще и технологи, механики, электрики, потому что газовая центрифуга - это только отдельный элемент сложного, технологичного, наукоемкого производства. Установка памятника является одним их мероприятий просветительского проекта "Удивительная центрифуга", инициированного топливной компанией "ТВЭЛ" и УЭХК к 65-летию внедрения в мировую практику газоцентрифужной технологии обогащения урана и 60-летию пуска в Новоуральске опытного газоцентрифужного завода", - сказал Белоусов.

УЭХК - предприятие разделительно-сублиматного комплекса топливной компании Росатома "ТВЭЛ", мировой лидер разделительного производства изотопов урана. Первая продукция предприятия - обогащенный уран - получена 11 ноября 1949 года диффузионным способом. С 1962 года разделительное производство УЭХК использует газоцентрифужную технологию. Сегодня в УЭХК сосредоточено более 40% российских и 20% мировых промышленных мощностей по разделению изотопов урана, что позволяет обеспечивать исполнение более 80% экспортных заказов по обогащению урана, размещаемых в России.

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